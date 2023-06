Pienone (anche d’autorità) per il santo 

Passu passu cun tui, Antoni santu . Dopo lunghi preparativi, Sant’Antonio di Santadi ha riabbracciato Arbus. È stata la festa del ritorno dopo la pandemia, la prima inserita nel cartellone dei grandi eventi della Regione. E non è mancato il bagno di folla: un record di presenze. In cinquemila sono arrivati da tutta l’Isola per salutare il santo di Padova. Tante le autorità civili, militari e religiose. Una ventina di sindaci, i deputati Gianni Lampis e Salvatore Deidda, gli assessori regionali Gianni Chessa e Marco Porcu, il commissario della Provincia Ignazio Tolu. E poi i comandanti dei carabinieri di Cagliari Luca Corbellotti, dell’esercito della Sardegna Stefano Scanu, del carcere di Is Arenas Stefano Eraclio, dei carabinieri di Villacidro Francesco Capula. L’arcivescovo di Oristano, Roberto Carboni, e il vescovo emerito di Iglesias, Paolo Zedda.

La partenza

La splendida giornata ha favorito l’inizio della festa già dall’alba. Alle 7 la celebrazione della messa di monsignor Carboni nella chiesa di San Sebastiano. Entusiasmo ed emozione all’uscita del simulacro, accolto sul sagrato da un lungo applauso, dal suono delle campane, dallo sparo dei fucilieri di Villacidro, da una pioggia di petali di fiori. Lungo le strade un fiume di fedeli, tanti cavalieri, 38 tracas , 18 gruppi folk. «Questo – ha detto il parroco, Daniele Porcu – non è un evento, è un cammino spirituale e fisico. Passo dopo passo per uscire da noi stessi e arrivare al santo, al Bambin Gesù che porta in braccio, al profumato giglio, quasi a dire: da oggi profumiamo di più di vangelo».

Soddisfatto il sindaco, Paolo Salis: «Ci siamo impegnati molto per non tradire le aspettative della comunità. Una festa identitaria ha dei vincoli da rispettare, come la promozione dell’evento e la valenza turistica. Obiettivo raggiunto grazie al lavoro di squadra con la chiesa, il comitato e la Pro Loco».

Il pellegrinaggio

Dopo il rito del simulacro sul carro trainato dal giogo dei buoi, il via al pellegrinaggio alla volta della frazione di Santadi. Una processione di 40 chilometri, la seconda in Sardegna dopo Sant’Efisio. «Le due manifestazioni – ha detto il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu – in comune hanno la devozione. Le tracas di Sant’Antonio sono richiamo alla cultura secolare del mondo contadino. Per l’occasione, per la prima volta sono stato ad Arbus. Era una promessa. Chissà se da sindaco potrò ancora esserci».

Dietro il santo il deputato Lampis: «Da cittadino arburese ho seguito tante volte il cammino, a volte a piedi altre con la traca di famiglia. Quest’anno lo faccio perché abbiamo voluto che fosse riconosciuto evento identitario. La folla di oggi è la prova del meritato riconoscimento».

Luci e colori

«Da 47 anni rientro dall’ Olanda per Sant’Antonio», ricorda un emigrato, Marco Steri: «In quasi mezzo secolo la festa è cresciuta, mai vista tanta gente».

Un trionfo di luci e di colori che commuove la presidente della Pro Loco, Giusy Vargiu: «Siamo oltre le ragionevoli aspettative».

