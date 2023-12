Pienone alle Cortes di Fonni,  mobilitazione da tutta l’Isola  

È grande il fermento a Fonni, dove si sono aperte le danze delle tappa di Autunno in Barbagia, in calendario fino a oggi. Già dal mattino un mare di visitatori ha invaso il paese sfidando la pioggia. Che non è riuscita a rovinare la ricorrenza e soprattutto il buon umore degli operatori turistici. Per loro le Cortes sono vissute come un formidabile traino per Natale e per la notte di San Silvestro.

Gli operatori

«Dal giorno dell’Immacolata a domani (oggi per chi legge, ndr ) non abbiamo camere libere. Riceviamo conferme di prenotazioni per Natale e a Capodanno saremo al completo». Delia Cualbu, proprietaria dell’omonimo, storico hotel, dichiara il sold out. «In questi giorni - dice l’imprenditrice - abbiamo conferma, qualora ce ne fosse bisogno, della grande voglia di Barbagia. Il presepe vivente che sarà allestito oggi ci farà respirare aria prenatalizia. La neve non c’è, ma la sola prospettiva di un weekend bianco è bastata a creare aspettative». I turisti sono pronti ad arrivare a Fonni. Tengono sott’occhio le webcam del Bruncuspina in attesa dei fiocchi. «Finalmente, dopo la pandemia e la crisi energetica - continua Delia Cualbu - il turismo rivive nelle zone interne. Arrivano soprattutto sardi, per continentali e stranieri bisognerà attendere i carnevali di Barbagia. O il ripristino dei collegamenti aerei che in questo periodo non esistono».

Il programma

Un’Immacolata in montagna, con varie mostre pluritematiche, il percorso dei murales e la vestizione del caratteristico abito locale. Non è mancato lo spettacolo teatrale “Cara Mamma” con l’attore Pasquale Gregu. Rinviato per ragioni meteo a oggi il caratteristico presepe vivente. Dalle 17.30 la sfilata degli Urthos e Buttudos, che dal corso fino a piazza Italia ha raccolto l’ovazione dei tanti.Oggi dalle 10 l’apertura delle Cortes, l’iniziativa “il turismo al centro” a cura dell’associazione Welcome to Fonni (10.30), i canti itineranti dell’associazione “Cantores Mundi” (11). Dalle 14.30 i balli sardi con l’organetto di Simone Loi in piazza Dante, alle 15.30 “sa Pippioladura de su Ovaddu”, “su Arrasehare Onnesu” (16). In serata l’esibizione degli allievi del circolo equestre Taloro e l’assegnazione del premio “Su piggioneddu de prata”. Il riconoscimento del Comune quest’anno è andato alla Pro Loco e al gruppo femminile Cortes che organizza gli eventi collaterali alla rassegna. Un momento speciale è senz’altro il presepe vivente, aggiornato a oggi pomeriggio ore 15. Attesi figuranti da varie parti della Sardegna con gli abiti tradizionali. Uno spettacolo intenso che tutti sperano possa essere risparmiato dalla pioggia tra le strade del paese impreziosite da una ventina di presepi rionali.

La sindaca

Nella giornata conclusiva si replicheranno i diversi eventi posti in calendario. Nel frattempo con il sold out nelle strutture ricettive c’è la soddisfazione degli amministratori locali. «La nostra comunità si conferma ancora una volta testimone dell’ospitalità - spiega la sindaca Daniela Falconi - dietro questa manifestazione c’è una forte azione sinergica di tutta la popolazione. Senza le associazIoni le corte non potrebbero esistere».

