Pienone alla scoperta del mondo nuragico 

Turisti in prima fila per scoprire come si viveva nella civiltà nuragica. Assiepati in via Lungomare, ad Arbatax, sotto le chiome dei pini, giovani e adulti hanno seguito la proiezione del docufilm, “Radici di bronzo. La terra dei sardi”, ambientato nella Sardegna del 1274 avanti Cristo, in coincidenza con la fine della battaglia di Qadesh, avvenuta nel territorio di Amurru, all’epoca conteso tra l’impero Ittita e quello Egizio.

Il docufilm è un progetto ideato e curato da Andrea Loddo, tecnico archeo-sperimentale di Lanusei, che giovedì sera ha fatto tappa ad Arbatax.

Attraverso la voce narrante del protagonista, gli spettatori sono stati accompagnati in un viaggio a ritroso nel tempo, alla scoperta della misteriosa e antica civiltà nuragica. Una storia di donne e di uomini che hanno caratterizzato uno dei periodi di maggior splendore della terra più archeologica al mondo.

Il docufilm segue il Principe Dan, il “Guerriero Spadaccino corazzato da Uta”, di ritorno in Sardegna con i suoi commilitoni dopo una missione in Egitto, dove hanno combattuto al servizio del Faraone Ramses II. Al culmine della proiezione del docufilm, la platea, di cui faceva parte anche un nutrito gruppo di residenti, ha avuto modo di ammirare le riproduzioni di abiti, bronzetti, armi e armature di epoca nuragica illustrati e commentati dal regista Andrea Loddo.

Oggi la stessa proiezione è in programma alle 22 a Loceri, in piazza Nonnu Melis. (ro. se.)

