VaiOnline
Tonara.
07 aprile 2026 alle 00:34

Pienone alla sagra del torrone 

Paese invaso dai visitatori, Pasquetta di successo tra dolci e mostre 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Che si andasse verso il tutto esaurito lo si era capito già dal primo mattino, quando fiumane di auto, pullman e moto hanno invaso le statali 295 e 128. La 45ª sagra del torrone ieri a Tonara conquista tutti e complice il buon clima si conferma uno degli appuntamenti più attesi della Pasquetta: visitatori incantati dalle lavorazioni di torrone e campanacci insieme a mostre e folklore. Un’edizione in crescita, promossa dal Centro commerciale naturale in collaborazione con Comune, Pro Loco e il sostegno di Regione, Fondazione Sardegna e Bim Taloro. Strutture ricettive sold out già da giorni. Troppo piccola “Sa Foredda” per contenere la folla di curiosi incantati dalla lavorazione del celebre dolce bianco e dalle donne in abito tradizionale, mentre le bancarelle dei produttori registravano l’en plein di appassionati del buon gusto. In contemporanea, i laboratori sui campanacci della famiglia Sulis che da generazioni tramanda un comparto dove futuro e tradizione sono in perfetto connubio.

Flusso incessante

Centinaia gli ingressi alle mostre su venditori ambulatori e tessitura. Apprezzatissimi il percorso sui murales e la temporanea sui retabli del XVI secolo, mentre le vie del paese venivano animate dalle musiche di “A bratzos tentos”, “Su cuntzertu antigu” e altri suonatori. Dal pomeriggio fino a tarda sera, la seconda rassegna del mini folk, presentata da Giuliano Marongiu in piazza Sant’Antonio. «Siamo soddisfatti e ringraziamo tutti coloro che hanno scelto il nostro paese per una giornata di relax fra buon cibo, cultura e identità», dice Karin Sau, presidente del Ccn sottolineando la sinergia con Comune, Pro Loco, produttori.

Il sindaco Pierpaolo Sau si gode il risultato: «Il clima ci ha aiutato ma anche stavolta l’attenta programmazione e l’orgoglio di un’intera comunità con le sue maestranze hanno saputo offrire il meglio ai visitatori».

«Nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo - spiega l’imprenditore Fabrizio Pruneddu - ci ha fatto piacere la massiccia presenza di famiglie e giovanissimi». E mentre scendono le luci della sera e già si guarda alla prossima edizione, dagli androni dell’hotel Belvedere, Antonio Carboni dice: «Molte prenotazioni sono arrivate all’ultimo minuto per via del clima instabile dei giorni scorsi, ma siamo felici: è il successo di tutti i tonaresi, la manifestazione è un pezzo di storia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

la crisi

«Aerei a secco? Non succederà Ma i biglietti saranno più cari»

Pileri (Fiavet): le scorte di cherosene sono sufficienti, ma basta allarmismi perché sono inutili, anzi dannosi 
Marco Noce
Il conflitto

«Possiamo distruggervi in una notte»

Da Trump un altro ultimatum definitivo, per l’Iran inaccettabile il piano Usa 
Pasquetta

Pienone per spiagge e musei La stagione 2026 parte bene

A Cagliari clima mite e grande folla tra Poetto, Su Siccu e Castello 
Riccardo Spignesi
La Giunta regionale studia un disegno di legge che tuteli l’Isola, magari da integrare con la Pratobello 24

Norme sarde bocciate, corsa contro il tempo per evitare altri assalti

L’obiettivo è superare il vuoto normativo ma resta l’ombra dei ricorsi alla Consulta 
Lorenzo Piras
Lo scenario

Energia e difesa, i nodi del Governo

Oggi Crosetto alla Camera, giovedì l’informativa della premier 