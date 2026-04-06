Pienone alla sagra del torrone 

Che si andasse verso il tutto esaurito lo si era capito già dal primo mattino, quando fiumane di auto, pullman e moto hanno invaso le statali 295 e 128. La 45ª sagra del torrone ieri a Tonara conquista tutti e complice il buon clima si conferma uno degli appuntamenti più attesi della Pasquetta: visitatori incantati dalle lavorazioni di torrone e campanacci insieme a mostre e folklore. Un’edizione in crescita, promossa dal Centro commerciale naturale in collaborazione con Comune, Pro Loco e il sostegno di Regione, Fondazione Sardegna e Bim Taloro. Strutture ricettive sold out già da giorni. Troppo piccola “Sa Foredda” per contenere la folla di curiosi incantati dalla lavorazione del celebre dolce bianco e dalle donne in abito tradizionale, mentre le bancarelle dei produttori registravano l’en plein di appassionati del buon gusto. In contemporanea, i laboratori sui campanacci della famiglia Sulis che da generazioni tramanda un comparto dove futuro e tradizione sono in perfetto connubio.

Flusso incessante

Centinaia gli ingressi alle mostre su venditori ambulatori e tessitura. Apprezzatissimi il percorso sui murales e la temporanea sui retabli del XVI secolo, mentre le vie del paese venivano animate dalle musiche di “A bratzos tentos”, “Su cuntzertu antigu” e altri suonatori. Dal pomeriggio fino a tarda sera, la seconda rassegna del mini folk, presentata da Giuliano Marongiu in piazza Sant’Antonio. «Siamo soddisfatti e ringraziamo tutti coloro che hanno scelto il nostro paese per una giornata di relax fra buon cibo, cultura e identità», dice Karin Sau, presidente del Ccn sottolineando la sinergia con Comune, Pro Loco, produttori.

Il sindaco Pierpaolo Sau si gode il risultato: «Il clima ci ha aiutato ma anche stavolta l’attenta programmazione e l’orgoglio di un’intera comunità con le sue maestranze hanno saputo offrire il meglio ai visitatori».

«Nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo - spiega l’imprenditore Fabrizio Pruneddu - ci ha fatto piacere la massiccia presenza di famiglie e giovanissimi». E mentre scendono le luci della sera e già si guarda alla prossima edizione, dagli androni dell’hotel Belvedere, Antonio Carboni dice: «Molte prenotazioni sono arrivate all’ultimo minuto per via del clima instabile dei giorni scorsi, ma siamo felici: è il successo di tutti i tonaresi, la manifestazione è un pezzo di storia».

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