Pienone alla festa dell’Assunta, si punta sui grandi eventi 

Il pienone per la comicità di Cossu&Zara, una certezza le tante presenze per la serata dedicata ai più giovani e sono stati in tantissimi (con richieste di bissare l’iniziativa) a cimentarsi anche nei giochi a premi de “Ti sfido a…”.

La festa patronale dell’Assunta prosegue a gonfie vele e il pienone registrato anche al parco Scarzella per gli spettacoli precedenti (il concerto dei Tazenda su tutti) sembrano far intendere che domusnovesi e non solo (tanti i turisti presenti) abbiamo una gran fame di eventi in grado di popolare il paese come accadeva fino agli anni ’90. Soddisfatto il comitato dei quarantenni che organizza la festa in collaborazione con l’associazione Vergine Assunta: «Sta andando bene - dice Francesco Pili, uno dei componenti - e non possiamo che esserne onorati. Merito della buona organizzazione, della scelta diversificata degli spettacoli e della voglia dei domusnovesi di uscire e divertirsi. Quasi 10 mila, sui 15 mila totali, i biglietti venduti per la lotteria de su carru e sa linna». Oggi, grande attesa per “sa processioni manna” (partenza alle 20) e domani si chiude con "La Kombriccola” (tribute band di Vasco Rossi) e le estrazioni della lotteria. «Orgogliosi di questi numeri - commenta la sindaca Isangela Mascia - e delle tante collaborazioni che portano risultati come quelli che stiamo vedendo. Purtroppo è impossibile tornare ai tempi in cui il centro era sempre gremito di persone ma fa piacere che ogni volta che lo si rende pedonale l’esito sia questo».

