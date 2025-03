«Piena sintonia con il Giappone» 

Tokyo. Il Giappone è un «Paese amico», con il quale c’è «stima reciproca e fiducia crescente». Il presidente della Repubblica è arrivato a Tokyo per una visita di Stato di sette giorni e subito chiarisce che l’obiettivo principale sarà quello di avere un «dialogo» aperto e produttivo come si conviene tra alleati. Materia non facile di questi tempi. Sergio Mattarella, incontrando una delegazione di connazionali che vivono in Giappone (circa settemila), mette l’accento sul dialogo e il rispetto come base di ogni relazione. Se oggi si celebrerà la parte più formale della visita, attraverso l’incontro con l’imperatore Naruhito, già da mercoledì si entrerà nel vivo della politica internazionale con il colloquio con il premier Shigeru Ishiba. Inevitabilmente si parlerà della nuova America di Trump, e quindi della crisi dei rapporti transatlantici, della minaccia dei dazi e del rilancio delle relazioni economiche.

