Piemonte, rinvio Pd-5S. Centrodestra, ora il nodo Basilicata 

Centrosinistra ancora alla ricerca di un’intesa in Piemonte mentre in maggioranza la tensione si accende sulla Basilicata. Le Regionali continuano ad agitare le acque nei due schieramenti. Chiusa la partita della Sardegna, i partiti devono far combaciareancora molti tasselli. Se in Umbria prende piede il laboratorio del Campo largo, Pd e M5S sono invece ancora alla ricerca di un’intesa sul Piemonte, dove il terzo incontro tra le delegazioni dei due partiti è finito con un rinvio.

Lo slittamento potrebbe essere però uno spiraglio di intesa. Alcune distanze a livello programmatico - si spiega - sarebbero state smussate e ora potrebbe arrivare l’accordo su un nome della società civile, come chiesto dal M5S. Pd e Avs non sarebbero contrari. Intanto l'Umbria si propone come laboratorio per una possibile alleanza di centrosinistra a partire dall'iniziativa di un “Patto avanti”. Tra i protagonisti i deputati Marco Sarracino (Pd) ed Elisabetta Piccolotti (Avs), l'ex presidente della Camera Roberto Fico (M5S), il segretario nazionale del Psi Enzo Maraio, il presidente di Demos Mario Giro, e Gianfranco Mascia, portavoce di Europa Verde. Ancora nessun annuncio di nomi e candidati ma al momento solo un progetto e un percorso programmatico "condiviso, ampio e plurale". Sullo sfondo c'è però il nome della sindaca di Assisi, la civica Stefania Proietti.

Nel frattempo, nel centrodestra, si registrano scintille sulla Basilicata. Arriva infatti l'avvertimento di FdI a FI che ha fatto sapere che non arretrerà sulla candidatura di Vito Bardi. «Bardi - attacca il viceministro agli Esteri di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli - deve avere umiltà nel rapportarsi con FdI, perché siamo non soltanto il partito di maggioranza relativa ma anche un partito di qualità, con dirigenti di prim’ordine che potrebbero fare anche meglio di lui i presidenti". Insomma un altolà perché «siamo pronti a un confronto sincero e rapido» ma non si può partire dicendo «questo candidato o nulla». «Parole incomprensibili», replicano da Forza Italia, con Antonio Tajani che ribadisce: «Bardi è il miglior candidato per il centrodestra in Basilicata». Nei giorni scorsi era, però, emersa, anche l'ipotesi di un civico. Mentre la Lega avrebbe un proprio potenziale candidato nell’ex senatore Pasquale Pepe.

