Un morto, una donna salvata in extremis e un'intera famiglia intossicata dal monossido di carbonio, ieri pomeriggio, in Piemonte. Due gli episodi: in provincia di Novara, è deceduto un 87enne che stava cercando di riparare un guasto alla caldaia di casa. La moglie, di 59 anni, è salva grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco. La seconda intossicazione da monossido a Vignole dove sono stati soccorsi due adulti e tre bambini.