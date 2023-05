Piede diabetico, un nuovo piano di monitoraggio 

Vorrei sapere cos’è e perché si sviluppa il piede diabetico. In particolare, vorrei avere informazioni su un progetto di cui ho letto. Si chiama Viper e potrebbe essere di grande aiuto nel monitoraggio e nel controllo della situazione, al fine di preservare l’integrità dell’arto interessato. Potreste spiegare di cosa si tratta?

L’OMS prevede che entro il 2040 in Italia ci saranno 3,5 milioni di persone affette da diabete mellito. Una complicanza della patologia, che interessa oltre il 25% dei pazienti, è il piede diabetico, conseguenza di processi neuroischemici che può portare alla cancrena senza un corretto intervento, fino alla possibilità di dover amputare l’arto. Si tratta di una patologia estremamente invalidante: il diabete, causando il restringimento o l’occlusione delle arterie degli arti inferiori, riduce in modo critico l'apporto di sangue e di ossigeno alle estremità. La persona che ne soffre avverte perdita di sensibilità nei piedi, con assenza di risposta agli stimoli termici, tattili e dolorifici. Gli esami, tra cui quelli del sangue, radiografie, ecodoppler, sono necessari per comprendere la gravità della condizione. Esiste, inoltre, una stretta correlazione tra piede diabetico e malattie cardiovascolari. In base alla diagnosi si individua il miglior trattamento: dalle medicazioni alla chirurgia per correggere i deficit circolatori. Si interviene anche con antibiotici, gambaletti gessati o calzature particolari e con il controllo della glicemia per una guarigione migliore. L’impatto epidemiologico della patologia si accompagna a un significativo incremento di morbilità e mortalità nella popolazione diabetica. Da qui l’importanza di sistemi di monitoraggio continuo della malattia. Il progetto Viper, avviato a Maria Cecilia Hospital di Cotignola con la direzione scientifica di Elena Tremoli, rientra in questa visione e ha l’ambizione di integrare in modo innovativo l’approccio al paziente con piede diabetico, sempre più orientato alla conservazione dell’arto. Ogni anno effettuiamo circa 1.000-1.200 interventi con una percentuale di salvataggio dell’arto pari al 90-95%. Viper apre nuove prospettive nella direzione della conservazione dell’arto: siamo infatti in grado di rilevare precocemente i fenomeni ischemici e prevenire le lesioni ulcerative a carico degli arti inferiori, che necessiterebbero di un approccio chirurgico. Il tutto grazie alla telemedicina e all’intelligenza artificiale, elaborando i dati raccolti tramite dispositivi indossabili che valutano in tempo reale lo stato infiammatorio degli arti del paziente. Potremo così ottenere un “punteggio di rischio” per ciascun paziente per identificare precocemente e dunque gestire prontamente le complicanze. Associato ad un’accurata valutazione clinica, consentirà la cura del singolo paziente in un’ottica di medicina di precisione, con ricadute positive sulla gestione e sull’educazione terapeutica del paziente, e conseguente miglioramento della qualità di vita.