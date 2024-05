“Pictura Manent” Le donne raccontano i murales di Orgosolo 

Si intitola “Pictura Manent” lo spettacolo itinerante costruito sui murales di Orgosolo, con drammaturgia e regia di Daniel Dwerryhouse, in programma sabato alle 18.30 e alle 19.15 nel paese barbaricino: un progetto di teatro partecipato che vede protagoniste le donne dell'associazione Cannasas in collaborazione con il collettivo Amori Difficili.

Un gruppo di donne, appassionate, che desiderose di approfondire la loro conoscenza del teatro si sono quotate e tramite Marco Moledda del TEN di Nuoro hanno cercato un esperto che le potesse guidare in un percorso creativo e pedagogico sull’arte teatrale. Avviene così l’incontro con Daniel Dwerryhouse che nel solco tracciato dalla sua esperienza con il collettivo, propone al gruppo di lavoro di fare un progetto partecipato itinerante che coinvolgesse il maggior numero di persone. Partendo da questa riflessione: chi non conosce i murales di Orgosolo che rendono questo paese uno dei più visitati della Sardegna? Un paese unico, non tanto per la presenza dei murales, che esistono in tutta l’isola, ma per il loro significato e valore. Il dipinto come scritto che rimane, che incide visivamente la memoria. “Pictura Manent”, dunque. A ogni attrice è stato chiesto chiesto di scegliere un murale, poi il lavoro si è concentrato sulla ricerca del significato di quella pittura e quale fosse il motivo personale dietro a questa scelta. Mescolando l’intimo e l’universale.

