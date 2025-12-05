Picomole con Mura in trionfo nell’ARC 

Sventola la bandiera italiana sull’isola di Saint Lucia, nell’Atlantico, sede d’arrivo della classica regata transoceanica “ARC”, scattata lo scorso 23 novembre da Las Palmas, a Gran Canaria con circa 150 partecipanti. Picomole di Aldo Fumagalli ha trionfato nella categoria dei multiscafi, arrivando a Rodney Bay alle 7.14 di ieri mattina (ora locale). A bordo del trimarano (un Rapido 53 XS) anche Gaetano Mura, il velista di Cala Gonone che fa stabilmente parte dell’equipaggio. «Una bella vittoria soprattutto perché dieci giorni sono un bell’andare: credo che i calcoli che stanno ultimando ci assegnino il record di sempre dell’Arc che è una regata storica che si disputa da tanti anni. Siamo davvero molto contenti», dice. «Abbiamo vinto, con il secondo posto assoluto dietro un Volvo 65, ma a poco ore di distanza, e questo dà la misura di quanto bella sia stata la nostra gara».

Un successo che corona un periodo di eccezionale attività: «Siamo contentissimi perché si conclude un anno intenso in cui abbiamo fatto tre transoceaniche in meno di 12 mesi. Oltre a tutte le regate d’altura ai Caraibi e in Europa. Questo equipaggio ha navigato sempre assieme durante tutto l’anno, soprattutto io Pietrino e Sani». A dordo, con Fumagalli e Mura, Pietrtino Dali, Ugo Giordano, il brasiliano Diego DeMoreno e l’americano Sami Al Shukily. ( c.a.m. )

