VaiOnline
Vela.
05 dicembre 2025 alle 01:10

Picomole con Mura in trionfo nell’ARC 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sventola la bandiera italiana sull’isola di Saint Lucia, nell’Atlantico, sede d’arrivo della classica regata transoceanica “ARC”, scattata lo scorso 23 novembre da Las Palmas, a Gran Canaria con circa 150 partecipanti. Picomole di Aldo Fumagalli ha trionfato nella categoria dei multiscafi, arrivando a Rodney Bay alle 7.14 di ieri mattina (ora locale). A bordo del trimarano (un Rapido 53 XS) anche Gaetano Mura, il velista di Cala Gonone che fa stabilmente parte dell’equipaggio. «Una bella vittoria soprattutto perché dieci giorni sono un bell’andare: credo che i calcoli che stanno ultimando ci assegnino il record di sempre dell’Arc che è una regata storica che si disputa da tanti anni. Siamo davvero molto contenti», dice. «Abbiamo vinto, con il secondo posto assoluto dietro un Volvo 65, ma a poco ore di distanza, e questo dà la misura di quanto bella sia stata la nostra gara».

Un successo che corona un periodo di eccezionale attività: «Siamo contentissimi perché si conclude un anno intenso in cui abbiamo fatto tre transoceaniche in meno di 12 mesi. Oltre a tutte le regate d’altura ai Caraibi e in Europa. Questo equipaggio ha navigato sempre assieme durante tutto l’anno, soprattutto io Pietrino e Sani». A dordo, con Fumagalli e Mura, Pietrtino Dali, Ugo Giordano, il brasiliano Diego DeMoreno e l’americano Sami Al Shukily. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

X Factor

La gioia di eroCaddeo, secondo dopo Rob

l D’Errico, Pintore
regione

Gestione dell’acqua, il futuro è un rebus

Abbanoa restituirà 222 milioni di capitale per evitare la gara Ue: dubbi sulla soluzione 
Alessandra Carta
La crisi

«Opere su Lerno e Bidighinzu? Non bastano»

Zirattu (Anbi): per alleviare la sete serve la diga sul rio Badu Crabolu 
Mariangela Pala RIPRODUZIONE RISERVATA
Il caso

Il Ministero conferma: «Non abbiamo trovato i missili finiti in mare»

Confermate le limitazioni alla navigazione davanti alla costa di Ogliastra e Sarrabus 
Enrico Fresu
La finale

L’abbraccio di Sinnai: «Oggi è nata una stella»

Al Teatro comunale e nella tenda della Protezione civile con i fan scatenati al televoto: «Per noi ha trionfato lui» 
Francesco Pintore
La legge

Riforma edilizia Dal Governo primo via libera

Salvini: regole più chiare L’Ance: segnale importante 