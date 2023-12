Pick-up in cunetta Grave un giovane 

Sbalzato fuori dall'abitacolo del suo pick up ha fatto un volo di qualche metro prima di finire scaraventato a terra. Bernardo Antonio Brau, 31enne di Sassari, è stato trasportato al Santissima Annunziata di Sassari in gravissime condizioni. Si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile in pericolo di vita. L’incidente autonomo, intorno alle 15.30, nella strada dei “Due Mari”, nel territorio di Sassari. Percorreva la provinciale 42 quando il mezzo, per cause ancora da accertare, ha cominciato a sbandare. Partito da Alghero si dirigeva verso Porto Torres, quando improvvisamente ha perso il controllo del pick up invadendo la corsia opposta. Uscito dalla carreggiata, ha sradicato un recinto in metallo e dopo alcuni metri ha finito la sua corsa sulla cunetta. Nell’impatto il 31enne è stato sbalzato fuori dal finestrino laterale e dopo un volo di alcuni metri è finito sul prato perdendo i sensi. Agli operatori sanitari della medicalizzata del 118, giunti dalla vicina Alghero, le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. Dopo averlo stabilizzato lo hanno intubato e trasferito al pronto soccorso in codice rosso. I medici gli hanno riscontrato un grave trauma cranico. È tenuto sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva. Le condizioni sono disperate. Il compito di ricostruire la dinamica spetta agli agenti della polizia stradale di Sassari. I vigili del fuoco di Alghero hanno messo in sicurezza la strada. Solo un chilometro più avanti la curva dove il 31 luglio scorso perse la vita Cristian Piras, 19enne di Porto Torres.

RIPRODUZIONE RISERVATA