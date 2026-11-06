Pick-up dei barracelli a fuoco 

È successo tra giovedì e ieri, quando il paese dormiva. In via Sardegna, parcheggiato come tante altre sere, c’era il pick-up dei barracelli. Un mezzo di lavoro, non un’auto qualsiasi: quello con cui si pattuglia il territorio, si controlla la campagna, si dà una mano alla comunità. Poi le fiamme. A intervenire sono stati i vigili del fuoco di Lanusei, chiamati per domare un rogo che, in pochi minuti, ha avvolto il mezzo. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Jerzu che ora indagano per capire cosa sia successo davvero. È la seconda volta in poche settimane (il 23 ottobre era stata bruciata l’auto di un operaio forestale) che questo accade.

Il fatto

A rimanere colpiti, stavolta, sono i barracelli guidati dal comandante Gianni Salis. Uomini che a Gairo conoscono tutti, che vivono il territorio giorno e notte, che spesso sono i primi ad arrivare quando c’è un problema. Vedere bruciare uno dei loro due pick-up è un colpo che va oltre il danno materiale. È il mezzo con cui lavorano, con cui si muovono, con cui garantiscono presenza. Senza di quello, il servizio diventa più difficile. Il segnale, se si trattasse davvero di un atto volontario, sarebbe pesante: colpire chi vigila. Per ora, però, non ci sono conclusioni, sebbene la pista privilegiata dai militari dell’Arma sia quella dolosa. In Procura c’è un’indagine aperta e il paese aspetta di capire cosa sia accaduto realmente due notti fa. Mentre i carabinieri lavorano per ricostruire le due notti, setacciando i filmati degli impianti di videosorveglianza, resta una domanda, la stessa che si fanno in tanti: coincidenza, o qualcosa di più?

Ferma condanna

Il sindaco di Gairo, Sergio Lorrai, è stato informato ieri mattina di quanto accaduto. «Attendo informazioni certe che consentano di fare chiarezza. Mi auguro che non si tratti di un atto doloso ma qualora lo fosse - ha detto - esprimo fin d’ora la mia più ferma condanna, senza alcuna riserva. Desidero ringraziare anche la compagnia per la costante e stretta collaborazione e per il prezioso lavoro svolto quotidianamente al servizio di tutta la nostra comunità». Parole misurate, in attesa di certezze. Ma anche una condanna netta nel caso si confermi la pista dolosa.

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