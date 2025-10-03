Pichetto Fratin corre sulle aree idonee in attesa della Consulta 

Nuove regole per le aree idonee. Il Governo prova a chiudere il cerchio e, per fissare alcuni paletti, sceglie il nuovo decreto energia. L’altro ieri a Chia il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha affermato che «le istanze di eolico in Sardegna sono dovute a una totale liberalizzazione che è avvenuta in passato e a cui cerchiamo di mettere un argine, da un lato con le aree idonee, dall’altro anche con alcuni meccanismi che riguardano la rete». Quindi ha annunciato: «Dovremmo chiudere in questi giorni il sistema delle aree idonee»

L’anticipazione

Sistema che recepirà la direttiva Ue Red II, anche rispetto alle distanze ai monumenti. In linea generale, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di 3 chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici, estendibili fino a 7 chilometri per beni di particolare pregio. Ad anticipare il primo “pacchetto” di aree idonee è Il Sole 24Ore. Riguarda le aree idonee per legge, quelle considerate compromesse, cave, discariche, le zone già industriali e che quindi non hanno già una destinazione tipo produttivo, quelle agricole racchiuse in un perimetro i cui punti non distino tra loro più di 350 metri, impianti di proprietà delle Ferrovie e dei gestori di infrastrutture ferroviarie e delle concessionarie autostradali.

Il biometano

Ulteriori eccezioni sono previste per gli impianti di biometano: potranno essere realizzati anche nelle aree adiacenti alle autostrade entro trecento metri di distanza. Le Regioni avranno 120 giorni per individuare le aree idonee oltre a quelle fissate nel decreto e, se non rispetteranno queste scadenze, scatterà l’esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato. Quindi un passaggio sulle aree agricole e sull’off shore. In linea di massima le aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate né superiori al 3 per cento delle stesse. Inoltre, impianti eolici off shore potranno essere costruiti su piattaforme petrolifere in disuso e su aree distanti due miglia miglia nautiche da ciascuna piattaforma.

La scadenza

Intanto il 7 ottobre la Corte Costituzionale si esprimerà sulla legge per le aree idonee sarde. E, a Roma, si decideranno molte cose sulle sorti della tutela della Sardegna dall’assalto eolico e fotovoltaico. I comitati sono reduci da un’assemblea a Orgosolo dove hanno annunciato il ritorno in piazza a difesa della Pratobello24. Fino al 7 ottobre, tuttavia, resta la linea dell’attesa: «È passato un anno. Ma noi siamo ancora qui. Nonostante la politica regionale abbia ignorato le 211mila firme raccolte, siamo pronti a rilanciare una lotta unitaria per proteggere la Sardegna dal più vasto assalto speculativo della sua storia autonomista», dice Luigi Pisci, portavoce del comitato Sarcidano. «Non sappiamo ancora che fine farà la Legge 20, ma quello che sappiamo è che se sarà cassata o depotenziata, la Sardegna sarebbe totalmente priva di quella protezione che la Pratobello avrebbe potuto garantire». Quindi il grido di battaglia: «Torneremo sicuramente in piazza presto», chiosa Pisci, «quando le condizioni lo renderanno possibile, per ribadire che la volontà dei sardi, così limpida e netta, deve essere politicamente accolta da chi governa l'Isola, oggi e domani».

RIPRODUZIONE RISERVATA