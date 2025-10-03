VaiOnline
Energia
04 ottobre 2025 alle 00:39

Pichetto Fratin corre sulle aree idonee in attesa della Consulta 

Nuove regole e vincoli sulle distanze tra gli impianti e i monumenti tutelati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuove regole per le aree idonee. Il Governo prova a chiudere il cerchio e, per fissare alcuni paletti, sceglie il nuovo decreto energia. L’altro ieri a Chia il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha affermato che «le istanze di eolico in Sardegna sono dovute a una totale liberalizzazione che è avvenuta in passato e a cui cerchiamo di mettere un argine, da un lato con le aree idonee, dall’altro anche con alcuni meccanismi che riguardano la rete». Quindi ha annunciato: «Dovremmo chiudere in questi giorni il sistema delle aree idonee»

L’anticipazione

Sistema che recepirà la direttiva Ue Red II, anche rispetto alle distanze ai monumenti. In linea generale, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di 3 chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici, estendibili fino a 7 chilometri per beni di particolare pregio. Ad anticipare il primo “pacchetto” di aree idonee è Il Sole 24Ore. Riguarda le aree idonee per legge, quelle considerate compromesse, cave, discariche, le zone già industriali e che quindi non hanno già una destinazione tipo produttivo, quelle agricole racchiuse in un perimetro i cui punti non distino tra loro più di 350 metri, impianti di proprietà delle Ferrovie e dei gestori di infrastrutture ferroviarie e delle concessionarie autostradali.

Il biometano

Ulteriori eccezioni sono previste per gli impianti di biometano: potranno essere realizzati anche nelle aree adiacenti alle autostrade entro trecento metri di distanza. Le Regioni avranno 120 giorni per individuare le aree idonee oltre a quelle fissate nel decreto e, se non rispetteranno queste scadenze, scatterà l’esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato. Quindi un passaggio sulle aree agricole e sull’off shore. In linea di massima le aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate né superiori al 3 per cento delle stesse. Inoltre, impianti eolici off shore potranno essere costruiti su piattaforme petrolifere in disuso e su aree distanti due miglia miglia nautiche da ciascuna piattaforma.

La scadenza

Intanto il 7 ottobre la Corte Costituzionale si esprimerà sulla legge per le aree idonee sarde. E, a Roma, si decideranno molte cose sulle sorti della tutela della Sardegna dall’assalto eolico e fotovoltaico. I comitati sono reduci da un’assemblea a Orgosolo dove hanno annunciato il ritorno in piazza a difesa della Pratobello24. Fino al 7 ottobre, tuttavia, resta la linea dell’attesa: «È passato un anno. Ma noi siamo ancora qui. Nonostante la politica regionale abbia ignorato le 211mila firme raccolte, siamo pronti a rilanciare una lotta unitaria per proteggere la Sardegna dal più vasto assalto speculativo della sua storia autonomista», dice Luigi Pisci, portavoce del comitato Sarcidano. «Non sappiamo ancora che fine farà la Legge 20, ma quello che sappiamo è che se sarà cassata o depotenziata, la Sardegna sarebbe totalmente priva di quella protezione che la Pratobello avrebbe potuto garantire». Quindi il grido di battaglia: «Torneremo sicuramente in piazza presto», chiosa Pisci, «quando le condizioni lo renderanno possibile, per ribadire che la volontà dei sardi, così limpida e netta, deve essere politicamente accolta da chi governa l'Isola, oggi e domani».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero.

L’Italia va in piazza per Gaza

Hamas accetta il piano di pace di Trump: «Pronti a rilasciare gli ostaggi» 
Lo sciopero

«Stop al genocidio» Due milioni in piazza

«Siamo tutti “Global Sumud Flotilla”» Un unico grido di solidarietà in cento città 
la crisi

Hamas dice sì al piano di Trump: «Pronti a liberare tutti gli ostaggi»

Svolta in serata. Il presidente Usa: ora Israele fermi le bombe 
Regione

La Finanziaria 2026 muove i primi passi

L’assessore Meloni: «L’obiettivo è approvare la manovra entro l’anno» 
Alessandra Carta
Cronaca

Al setaccio l’auto di Ragnedda Oggi l’addio a Cinzia

Delitto di Palau, i Ris al lavoro: si cercano i complici del carnefice 
Andrea Busia
L’intervista

Il cacciatore di virus:  «Nella pandemia la paura è stata la mia compagna»

Ferdinando Coghe, 69 anni, va in pensione: «Viaggerò con mia moglie, e ho un progetto» 
Piera Serusi
Archeologia

«Nora è la città più antica della Sardegna»

Ma il professor Bartoloni avverte: presto per “spodestare” Sant’Antioco 
Stefano Garau Ivan Murgana