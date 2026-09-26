Picconi day, amarcord e amicizia 

Il calcio che unisce e celebra lo stare in una comunità, tra ieri e oggi. È questo il senso del Picconi day, la reunion che si è tenuta ieri, nel campetto sportivo della parrocchia Beata Maria Gabriella a Nuoro in occasione dell’uscita del libro “La grande storia dei fratelli Picconi”, curato da Mondo Verdeazzurro.

La mattinata-memorial ha riunito, ancora una volta, i giocatori, l’amore per lo sport, i ricordi e le amicizie nate rincorrendo un pallone, nel segno di una famiglia che ha scritto pagine importanti della storia calcistica nuorese.

Protagonisti della mattinata di calcio e socialità i fratelli Gavino, Peppino, Salvatore “Dolly”, Mario e Franco Picconi, riuniti con la Nuorese Vecchie Glorie. La famiglia Picconi ha incontrato anche alcune vecchie glorie del Cagliari: Vittorio Pusceddu, Pino Bellini, Sandro Loi, Gigi Piras e Celestino Recupito.

Per le Vecchie Glorie nuoresi erano invece presenti, tra gli altri, Antonello Stocchi, Silvio Vargiu, Antonello Perra, Pinuccio Satta, Tore Bussu e il presidente delle Vecchie Glorie Nuoro, Pasquale Catte.

«È stato un evento più che riuscito, con un risultato impensabile - dice Franco Picconi -. L'idea l'ha avuta nostro fratello Gavino, il più grande, che voleva riunire tutti noi e chi ha vissuto e dedicato la propria vita al calcio».

A portare il saluto della città è stato il sindaco Emiliano Fenu. Infine, ha presenziato anche don Roberto Dessolis, che ha fatto da padrone di casa portando il saluto dei parrocchiani.

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