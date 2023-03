Piccolo spaccio e partite di calcio, le due facce di piazza del Carmine 

Una ventata di sana vitalità, che sembra ripulire il grande piazzale dalla parte malata e ridarle dignità. «Dopo ciò che è capitato è quasi un dovere continuare a frequentarlo. Sicuramente non è il massimo vedere certa gente e il degrado che in generale regna da anni, servirebbero più controlli per far stare noi mamme tranquille e garantire la sicurezza dei nostri figli, ma da qui non ce ne andiamo». Sono tutti un po’ reticenti a dire nome e cognome, («Ci scusi, meglio di no, non si sa mai»), che alla fine diventano pure dettagli trascurabili davanti alla loro determinazione.

I piccoli studenti della vicina scuola Satta escono alla spicciolata, scortati da un gruppo di mamme resilienti: «Non siamo certo noi a dovercene andare, anzi, smettere di portare i nostri bambini qui sarebbe come arrendersi e consegnare la piazza ai delinquenti», lo dicono in coro, mentre osservano i loro figli correre da una parte all’altra.

Un quarto d’ora dopo le 16, piazza del Carmine sembra quella di sempre. Se non fosse per l’Immacolata Concezione che pare vigilare sui bambini insieme a quattro carabinieri in divisa e manganello - dopo un po’ diventano otto, e si aggiungono due poliziotti -, si potrebbe pure pensare che martedì non sia successo nulla.

Un quarto d’ora dopo le 16, piazza del Carmine sembra quella di sempre. Se non fosse per l’Immacolata Concezione che pare vigilare sui bambini insieme a quattro carabinieri in divisa e manganello - dopo un po’ diventano otto, e si aggiungono due poliziotti -, si potrebbe pure pensare che martedì non sia successo nulla.

Ma basta scambiare quattro chiacchiere con commercianti, residenti e i tanti genitori che nel primo pomeriggio riempiono di vita quest’angolo di Cagliari, per capire che la calma è solo apparente. «Qui spacciano da anni, tutti i giorni, e a ogni ora, eppure ci si ricorda di questo posto solo dopo gli episodi di delinquenza»: è il commento unanime all’indomani del pestaggio. La nota stonata di un inizio sera gioioso e vivace.

Mamme resilienti

I piccoli studenti della vicina scuola Satta escono alla spicciolata, scortati da un gruppo di mamme resilienti: «Non siamo certo noi a dovercene andare, anzi, smettere di portare i nostri bambini qui sarebbe come arrendersi e consegnare la piazza ai delinquenti», lo dicono in coro, mentre osservano i loro figli correre da una parte all’altra.

Una ventata di sana vitalità, che sembra ripulire il grande piazzale dalla parte malata e ridarle dignità. «Dopo ciò che è capitato è quasi un dovere continuare a frequentarlo. Sicuramente non è il massimo vedere certa gente e il degrado che in generale regna da anni, servirebbero più controlli per far stare noi mamme tranquille e garantire la sicurezza dei nostri figli, ma da qui non ce ne andiamo». Sono tutti un po’ reticenti a dire nome e cognome, («Ci scusi, meglio di no, non si sa mai»), che alla fine diventano pure dettagli trascurabili davanti alla loro determinazione.

Piazza a metà

Due agenti da una parte, altrettanti dall’altra. La piazza sembra divisa in due: nel lato destro i più piccoli improvvisano una partita di calcio, qualcuno sfreccia con il monopattino o fa le gare con i rollerblade, sotto gli occhi attenti degli adulti.

Nel versante sinistro, delimitato dall’aiuola dove svetta la statua della Madonna, un gruppetto di extracomunitari - quasi tutti con cappuccio in testa e in tenuta sportivissima - osservano i cellulari seduti su una panchina. Nell’angolo opposto ci sono due presunti sardi dall’aspetto trasandato e non esattamente rassicurante: condividono due cartoni di vino, mentre un giovane africano, probabilmente in vena di fare amicizia, si lancia in un sorrisino simil-ammiccante e borbotta qualcosa alla giovane donna seduta da sola.

Fingere indifferenza non è sufficiente a farlo desistere. Così sorride anche al secondo passaggio, più ravvicinato. Dopo poco il numero delle forze dell’ordine cresce: i carabinieri raddoppiano e arrivano i rinforzi della polizia.

La solidarietà arrivata dal Viminale, l’intervento del presidente della Regione e l’indignazione - con visita mattutina - del sindaco Truzzu non bastano.

I commercianti

«È evidente che ci sia un problema di sicurezza, e non da ieri», commenta Enrico Schlich, dall’omonima farmacia. «Non vogliamo un presidio fisso, ma controlli quotidiani, in divisa e in borghese. Una sorta di ronda come si usava un tempo che si sposti nei vari punti della città, perché tenere una camionetta fissa in un posto non risolve il problema ma sposta la delinquenza altrove».

Enrico Rais, titolare di Pacini, ribadisce i concetti del vicino: «Non ci meraviglia quanto successo, la piazza è così da decenni, eppure i nostri politici sembrano ricordarsi di questo posto solo dopo episodi di delinquenza. Ci piacerebbe vederli più spesso, forse si accorgerebbero del degrado in cui lavoriamo per colpa di questi clan che gestiscono la piazza. E non siamo certo noi a dover fare indagini né a a trovare soluzioni, che si spacci alla luce del sole è noto da tempo. Basterebbe mettere tavolini e organizzare eventi per far sì che i cagliaritani si riapproprino della loro piazza».

Tina, dipendente del bar poco distante, si unisce al coro: «È una vergogna, alle 13 e 30 non c’erano forze dell’ordine ed era pieno di extracomunitari, non ne facciamo certo una questione di etnia, chiediamo solo di poter lavorare in sicurezz a».

E intanto un bambino si mette sull’attenti al passaggio del poliziotto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata