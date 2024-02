Piccolo rimpasto nella maggioranza 

Qualche piccolo cambio politico in seno alla maggioranza di San Sperate: nuovo capogruppo di maggioranza e nuovo componente della commissione regolamenti. Tutto nasce dalle decisione dell'ex capogruppo di maggioranza, Lidia Serra, che ha lasciato il Consiglio due mesi fa. «Nessuna divergenza politica, anzi Lidia ci è sempre molto vicina», era stato assicurato a fine novembre dal gruppo Civica San Sperate, quando era stato reso pubblico. «Scelta dettata solo da motivi personali».

Serra ricopriva non solo il ruolo di capogruppo e consigliera comunale in consiglio, ma presiedeva nella commissione per l’adozione o modifica dei regolamenti comunali. Nelle scorse settimane il ruolo di capogruppo è passato a Fabio Madeddu. Con l'ultimo consiglio comunale, poi, è arrivata la votazione in aula per decidere chi avrebbe presso il posto di Serra nella commissione. A entrare è il più giovane consigliere impegnato nella politica sansperatina, Federico Bratzu, 23 anni. Curiosamente, Bratzu, incassa il consenso anche della minoranza del gruppo "San Sperate Tradizione e futuro". Tre gli astenuti, i due consiglieri del gruppo "L'alternativa per San Sperate" e lo stesso Bratzu che non ha votato per la sua nomina. Nessun voto contrario. (m. pil.)

