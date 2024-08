Piccolo ospedale, grande chirurgia 

Gli ultimi giorni di agosto segnano per l'ospedale di Sorgono un importante momento di progresso verso il raggiungimento di servizi medici all'avanguardia. Giovedì scorso al San Camillo sono stati effettuati i primi interventi chirurgici con tecniche video-laparoscopiche 4k-ICG nella sala operatoria della struttura semplice dipartimentale “Week e Day Surgery-Day Hospital” del presidio ospedaliero della Barbagia-Mandrolisai, diretto da Francesco Cabras.

Conquista

Una svolta importante per il distretto e per tutta la Asl di Nuoro, che raccoglie i frutti di un percorso organizzativo avviato due anni fa e che ora entra nel vivo.

L’arrivo della sofisticata apparecchiatura, acquisita per sviluppare la chirurgia programmata in week hospital infatti, consentirà un significativo salto di qualità a livello tecnologico, che si tradurrà in un netto miglioramento negli standard degli interventi chirurgici. Rientra in un percorso complessivo di ammodernamento tecnologico che prende spunto dalla mappatura dei processi clinici e logistici sia o in ospedale che sul territorio, su cui l’Asl di Nuoro sta investendo per fornire una risposta più efficace alla popolazione.

Padrino d’eccezione

A supervisionare i primi interventi con la nuova apparecchiatura, Franco Badessi, pioniere proprio a Nuoro e in Sardegna, negli anni Duemila, e tra i massimi esperti in Italia di chirurgia tecnologica mininvasiva, come la laparoscopia e la chirurgia robotica (Robot DaVinci).

Soddisfazione

Un successo l'inaugurazione della Colonna video-laparoscopica, consegnata e collaudata al san Camillo prima di Ferragosto.

Lo specialista

«A regime - ha spiegato il primario, Francesco Cabras - consentirà lo svolgimento di procedure quali la chirurgia di parete mini invasiva, e quindi il trattamento delle ernie in chirurgia video-laparoscopica, e il trattamento delle calcolosi della colecisti. Si tratta di una nuova importante conquista per la chirurgia del San Camillo, che in un solo anno di attività può vantare già un bilancio di 200 interventi in regime di day e week surgery». I risultati sono stati possibili anche grazie a un’équipe infermieristica e tecnica altamente professionale, motivata e capace di creare una squadra in perfetta armonia», dicono dalla Direzione strategica aziendale dell’Asl 3 di Nuoro che non poteva mancare a un “battesimo” così importante: «Siamo soddisfatti per la ripresa di un’attività chirurgica che mancava da anni in questo territorio e che ora si può giovare della migliore tecnologia a disposizione sul mercato. L’auspicio è che questi strumenti e questa innovazione possano portare nel tempo le necessarie risposte agli utenti e ai pazienti».

