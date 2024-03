Piccolo Noa, adesso si balla! 

Ci eravamo quasi abituati a vederla nelle vesti di mamma del piccolo Noa, ma questo ritorno la proietta in tutt’altra atmosfera. Si intitola “Discoteca” il nuovo singolo di Bianca Atzei, in uscita oggi: un omaggio alle sonorità anni ‘80 di hit leggendarie come “Sweet Dreams” degli Eurythmics, che in un batter di ciglio proietta l’ascoltatore tra fumo, divanetti e luci strobo. Prodotto da Diego Calvetti, il brano è un inno alla spensieratezza, che, a meno di un anno dalla raccolta di cover “Il mio canto libero”, riporta sulle scene la cantante milanese di origini sarde e apre la strada al nuovo album, in arrivo a maggio. «Mio figlio è l’amore della mia vita, ma, a volte, sento il desiderio di avere i miei spazi», ci ha raccontato Bianca. «Quindi, mi sono immaginata in un ritorno al passato di quando avevo 18 anni e andavo a ballare, cosa che adesso… beh, diciamo che ballo in casa».

Dai pannolini, al dancefloor: questa canzone è una rivendicazione di libertà?

«Sì, ma più che altro di un desiderio di completezza, che credo valga per tutte le mamme. Noa ha stravolto la mia vita. Quando desideri un figlio, non sai quello che ti aspetta quando arriverà, lo immagini, ma viverlo è tutta un’altra cosa, è meraviglioso, ma ti impegna tantissimo e c’è tanto da imparare ogni giorno. A volte può capitare di sentire una mancanza ed è un paradosso, perché, in realtà, nella tua vita c’è una persona in più, che ami all’infinito, ma quello che non trovi più è il tuo spazio. Da donna, devi capire che hai bisogno di prenderti i tuoi momenti e di volerti bene, perché questo migliora la qualità del tempo che passi con tuo figlio».

Lei come cerca di farlo?

«Io sono fortunata, perché, quando sono fuori per lavoro o ho bisogno di prendermi un paio d’ore, c’è il papà (Stefano Corti), che è bravissimo e, poi, ho mia mamma, che mi aiuta tanto ed è la tata migliore che potessi desiderare».

Questo singolo è un omaggio agli anni ’80 di Eurythmics, Madonna, Giuni Russo.

«Essendo nata nell’87, l’idea di riportare in questo progetto l’atmosfera di quella decade, che non ho potuto vivere appieno, mi è piaciuta tanto. Pezzi come “Sweet Dreams”, “La Isla Bonita”, “Un’estate al mare” sono leggendari e risentendoli mi è venuta voglia di riportarli in discoteca».

La Isla Bonita di cui canta è la Sardegna?

«Certamente! Per me tutto riporta sempre alla mia terra. Poi, se parliamo di discoteca, in Sardegna è tutto diverso rispetto a Milano. Ricordo serate da ventenne a ballare con gli amici a Budoni o a San Teodoro e quando uscivamo dalla discoteca andavamo in spiaggia a vedere l’alba. Insomma, era un altro mondo, molto più affascinante rispetto al cemento di Milano».

E Noa ce lo ha già portato? …in Sardegna, non in discoteca.

«La sua prima volta è stata quando aveva 6 mesi e siamo stati col papà ad Alghero. Vorrei trovare una casettina, per fare come facevano i miei con me quando ero piccola e poter trascorrere dei lunghi periodi lì, in estate, con Noa, fargli respirare un po’ di aria buona».

“Discoteca” sviluppa il discorso con l’elettronica iniziato nell’album “Veronica”, che in copertina aveva una foto di lei bambina. La sua infanzia la ispira molto ultimamente?

«Mi ispira molto raccontarmi. La mia infanzia è un periodo, di cui non ricordo molto e quella foto in copertina era appesa sulla parete a casa di mia nonna, in Sardegna. La vedevo ogni estate e mia nonna mi racconta sempre degli episodi riferiti a quegli anni, di quando ero Veronica e non ancora Bianca. Non posso ancora dirvi il titolo dell’album, che uscirà a maggio, ma sicuramente c’è un riferimento alla mia adolescenza e a quello che sono io».

Cos’altro può dirci del nuovo album?

«Le sonorità riprenderanno quelle di questo primo singolo, ma non saranno tutte canzoni movimentate, ci saranno anche delle ballad importanti. Ci sto lavorando tanto e sono felice, mi piace sperimentare e direi che lo sto facendo».

RIPRODUZIONE RISERVATA