Piccolo fenicottero in difficoltà  soccorso da una bagnina 

Un piccolo fenicottero in difficoltà è stato soccorso ieri pomeriggio nella spiaggia della Capannina. In balia del forte vento di maestrale e delle onde non riusciva a spiccare il volo. Ad accorgersi del volatile in difficoltà i bagnini dell'associazione Alpherat Regulus che vigilano sulla spiaggia allertati anche da alcuni bagnanti. Uno degli angeli del litorale, Claudia Razzano, ha soccorso l'animale riportandolo a riva. Sotto indicazione del presidente Paolo Tedone che ha fatto le opportune segnalazioni, Razzano insieme a un collega, lo ha trasportato da un veterinario specializzato. Non aveva apparenti ferite, era solo stremato. Sottoposto alle cure del caso non appena tornerà in forze sarà liberato. (f. me.)

