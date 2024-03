Piccolo e sostenibile, rinasce il mercato 

Trasferito in via San Gallo per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, il mercato estivo di San Pantaleo, che per 25 anni ha colorato il borgo, prova a tornare alle origini. Per restituire identità al mercato (snaturato dal trasloco), diventato, negli anni, un’attrazione per migliaia di turisti, è nata l'Associazione Mercato di San Pantaleo, circa trenta titolari di concessione che da sempre hanno allestito i banchi nel borgo, con l'obiettivo di proporre, in vista dell'estate, all’amministrazione comunale un Progetto partecipato che ha raccolto le idee anche di commercianti e abitanti della frazione. «L’ascolto delle esigenze di chi vive il borgo ci ha permesso di elaborare delle proposte che riteniamo possano risolvere le criticità emerse in passato», dicono dal direttivo. Prima tra tutte, quella della sicurezza, motivo che ha spinto l’amministrazione a trasferire gli oltre 70 banchi che affollavano i ristretti spazi di San Pantaleo, e che il Comune aveva tentato di risolvere imponendo un piano di sicurezza a carico degli operatori, contestato dagli stessi e mai attuato. «Puntiamo alla creazione di un mercato ordinato e in armonia con il luogo che lo ospita, con particolare attenzione alla sicurezza attraverso l’applicazione e l'autofinanziamento del Piano proposto dall'amministrazione comunale», continuano: «Tra gli obiettivi, rendere plastic free il mercatino entro due anni, escludendo l'utilizzo della plastica a favore di materiali naturali e sostenibili e contribuendo a generare un impatto positivo sulla comunità locale».

