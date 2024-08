Piccoli vigili crescono, Pompieropoli a San Cosimo  

Piccoli pompieri crescono. A Mamoiada si terrà domani a partire dalle 9.30 in località San Cosimo “Pompieropoli 2024. Dove fare il pompiere è un gioco per ragazzi”, iniziativa rivolta ai bambini tra i 3 e i 10 anni. L'iniziativa, volta a sensibilizzare gli adulti del domani, è stata organizzata dall’amministrazione di Mamoiada guidato da Luciano Barone, dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro in collaborazione con il comitato San Cosimo e Damiano 2024 e le leve 1974, 1984 e 1994. L'evento segue la filosofia del recente "Vinzas a caddu" (dal 23 al 25 agosto) entrambi con l'obiettivo di intensificare il legame tra cittadini di tutte le età e territorio. (g. pit.)

