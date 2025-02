Piccoli teatri crescono arriva a Villaspeciosa la stagione firmata Abaco 

Un viaggio attraverso le molteplici declinazioni dell'arte performativa, che si intrecciano in un cartellone sapientemente costruito: Abaco Teatro inaugura la Stagione Teatro di Villaspeciosa febbraio/aprile 2025 con un cartellone ricco e variegato che, dal 23 febbraio al 13 aprile, trasformerà il Teatro Comunale Maria Carta in un polo culturale d'eccezione. Nell’ambito del progetto “Arte e sostenibilità”, la rassegna propone sette spettacoli che spaziano dalla prosa al cabaret, dalle rappresentazioni per bambini alla poesia, fino a omaggi a grandi figure della cultura. L'obiettivo è chiaro: offrire al pubblico un'esperienza che travalichi il semplice intrattenimento, per farsi strumento di crescita culturale, stimolo intellettuale e riscoperta del piacere della condivisione teatrale.

Le scelte

«Abbiamo costruito una stagione eterogenea e intensa, con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico di tutte le età, di offrirgli spettacoli che non siano solo ricreazione, ma anche nutrimento per l'anima. Vogliamo che ogni spettatore esca dal teatro con qualcosa di nuovo, con una visione più ricca e profonda della realtà; afferma Rosalba Piras, direttrice artistica. Una stagione che attraverso emozioni, riflessioni e divertimento mira a stimolare il pensiero critico e la creatività, toccando temi di grande attualità, come la tutela ambientale, la politica, la scienza e la memoria storica. Non mancano iniziative parallele come mostre fotografiche, book sharing, biglietto sospeso e le votazioni del pubblico dopo ogni spettacolo, a conferma della volontà di rendere gli spettatori sempre più partecipi e coinvolti.

Il cartellone

Sette le proposte in cartellone ogni domenica alle 19.30, tutte selezionate con cura per offrire una panoramica ampia e sfaccettata della scena contemporanea. L’inaugurazione, il 23 febbraio, è affidata ad Abaco Teatro con “E se i topolini scoprissero i tombini?”, una favola moderna che, con leggerezza e ironia, affronta il delicato tema dell'ecologia e della convivenza tra uomo e natura.

Non mancano incursioni nel teatro civile e politico, come l'irriverente “Il terzo giorno” della compagnia Artisti Fuori Posto, che il 9 marzo trasporta il pubblico in una Montecitorio surreale, teatro di una crisi politica paradossale. Il 23 marzo sarà la volta di “Il pianeta fai da te” di Bocheteatro, che con una narrazione fantastica e un'estetica ispirata al riciclo creativo, sensibilizza i più piccoli sui temi della sostenibilità. La musica diventa protagonista il 30 marzo con “A qualcuno piace Fred”, omaggio a Fred Buscaglione, mentre il 6 aprile la scena si illumina con “Il giardino di Eva Mameli Calvino”, dedicato alla straordinaria figura della scienziata e botanica, madre di Italo Calvino.

Gran finale

La chiusura della stagione, il 13 aprile, è affidata alla compagnia romana Artenova con “Buoni o cattivi? Punti di vista”, un'opera brillante e irriverente che interroga lo spettatore sulla sfumata linea tra bene e male. Ad arricchire il programma, l’8 marzo, fuori abbonamento e con ingresso a offerta libera, il poeta Brice Grudina (figlio di Giampaolo ex portiere del Pisa) presenterà la sua ultima opera, “Il cantico dei sogni”. Ad accompagnare la serata saranno le letture interpretate dagli allievi del Laboratorio Abaco Art Academy.

