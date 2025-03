Piccoli, sono nove gol (per ora) Il peso del Cagliari sulle sue spalle 

Piccoli, una stagione – per ora – da nove gol. Sono sette in campionato, la sua annata migliore in una squadra dove gioca sempre, faro illuminante dell’attacco e terminale offensivo intoccabile: Luvumbo non è una punta, Coman è un esterno, Pavoletti ha una autonomia ridotta, Kingstone non è pronto e Lapadula è andato. Da Bergamo fanno sapere che il classe 2001 è sotto osservazione, lo hanno ammirato nelle recente partita contro i rossoblù e lui, il colosso di Bergamo, a fine stagione salirà sulla bilancia: ci vorranno dodici milioni di euro per farla pendere dalla parte del Cagliari, che ha il diritto di riscatto più o meno a peso d’oro. Anche a Genova, domani sera, sarà lui a sopportare il peso dell’attacco, lui che con la maglia del Genoa dal 25 gennaio 2022 fino alla fine della stagione ha giocato cinque partite senza mai vedere la porta.

Il campionato

Con la Roma è una piacevole sorpresa. Crea spazi, ci prova, spesso non lo vedono, c’è Luvumbo al suo fianco. Bravissimo col Como, segna e non ha paura delle botte. A Lecce scompare, la sua ex squadra lo strega e lui non vede palla. Con il Napoli è fra i migliori, nonostante un trattamento rude dei centrali di Conte e un portiere che gli nega il gol. Arriva l’Empoli e non vede la porta, mentre a Parma è eccezionale, assorbe ogni botta e segna il gol-partita. A Torino con la Juve cerca il gol con insistenza e fa ammattire Gatti, col Toro alla Domus è trascinante, procura peraltro la rete della vittoria. A Udine la fisicità dei centrali bianconeri e le poche palle giocabili lo penalizzano, il Bologna passeggia a Cagliari ma lui è il migliore, non si arrende mai. A Roma con la Lazio non molla fino alla fine, col Milan nel fantasmagorico 3-3 non segna ma devono fermarlo con le buone o con le cattive. A Genova gioca molto bene e segna il rigore nel finale, una rete pesantissima. Contro il Verona è il migliore, segna e il gol è da bomber di razza. A Firenze De Gea gli nega una rete fatta, l’Atalanta a Cagliari raccoglie oltre i suoi meriti, i rossoblù attaccano e lui ci prova in tutti i modi, citofonare Carnesecchi.

A Venezia serataccia, Altare lo doma e quando non ci arriva lui, ci pensano gli altri.

L’Inter è un incubo, il Cagliari dura un tempo e lui poco più, ma risorge a Monza, gran gol e sportellate da vendere. Il guerriero, a Milano contro i rossoneri, non molla mai, il tabellino non lo vede fra i goleador contro il Lecce ma crea spazio e lotta: Scompare a Torino con i granata nella serata peggiore per tutti, segna contro la Lazio in una sconfitta amara, poi nella serata di Coman è una presenza costante e il Parma va ko. Nella sua Bergamo fa un figurone, parola di Percassi, mentre con la Juve alla Domus Gatti si prende la rivincita e lo annulla, poi la rete col Bologna è bellissima ma poi il Cagliari frana.

Lo scenario

Con una seconda punta a fianco, non ha dato il meglio. Con un trequartista, Viola o Gaetano, sembra sentirsi bene. Deve reggere il peso del reparto fino alla fine, ma in campo ha dimostrato di non avere paura. L’azzurro? Gli sta bene, ha vestito tutte le maglie, ne manca solo una.

