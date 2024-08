Piccoli segna ancora, un gol da bomber 

Ha segnato il primo gol stagionale del Cagliari sia in Coppa Italia sia in campionato. L’inizio dell’esperienza rossoblù di Roberto Piccoli è quello che lui, società e tifosi si aspettavano: prolifico. Dopo aver sbloccato il risultato con la Carrarese quindici giorni fa, avendo anche un ruolo nel successivo 2-0 di Pavoletti, il centravanti arrivato dall’Atalanta si è ripetuto ieri per il momentaneo 1-0 al Como. Un gol di rapina, da attaccante puro, sfruttando l’incertezza di Barba e anticipando uno come Reina che di esperienza ne ha da vendere.

I numeri

Dei cinque tiri in porta del Cagliari due sono di Piccoli, l’unico rossoblù ad averne fatti più di uno. Negli 81’ giocati, prima di lasciare il posto a Pavoletti, non ha toccato tantissimi palloni (ventiquattro, solo Luvumbo meno dei titolari) ma quelli che ha avuto li ha gestiti bene gol incluso, riuscendo a segnare e lavorare per la squadra. Ora per lui arriva una sfida da ex: sabato torna a Lecce, dove ha giocato la scorsa stagione in prestito dall’Atalanta. In giallorosso ha realizzato cinque gol, tutti in A, contribuendo alla salvezza: ora punta a trovare il suo terzo in rossoblù.

RIPRODUZIONE RISERVATA