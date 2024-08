In Coppa Italia buona la prima per il Cagliari di Davide Nicola che, in una Unipol Domus gremita (16mila i tifosi sugli spalti), batte la Carrarese 3-1. In gol Piccoli, Pavoletti e Prati. La rete degli ospiti (2-1 momentaneo di Panico) su un doppio errore della difesa. Il 25 settembre la sfida con la Cremonese per i sedicesimi. Soddisfatto Nicola. Domenica 18 agosto, in casa con la Roma, la “prima” in campionato.

