Piccoli paesi a caccia di nuovi residenti 

Lo spopolamento è la sfida dei piccoli paesi della Marmilla. Una tendenza molto difficile da invertire nonostante le azioni messe in campo dai Comuni per tentare di contrastare la perdita di abitanti: servizi, incentivi economici, interventi su infrastrutture sportive, culturali e scolastiche, case a prezzi simbolici e potenziamento della rete internet per favorire il lavoro agile.Stando alle statistiche, la tendenza al declino demografico pare inarrestabile: la crisi si manifesta nel numero esiguo di nascite, nell’aumento dei decessi e nella perdita di residenti verso i grandi centri e si riflette nell’invecchiamento della popolazione.

«Servono interventi»

«Offriamo bonus e servizi di tutti i tipi, con risorse nostre, regionali o statali ma lo spopolamento delle campagne sembra inarrestabile senza interventi strutturali, che comunque nessun sindaco può fare da solo», ammette il sindaco di Villanovaforru , Maurizio Onnis. «Auspichiamo interventi delle autorità superiori per implementare l’efficienza dei servizi essenziali: senza questo, il processo dello spopolamento sarà incontrovertibile», aggiunge il sindaco di Genuri , Sandro Branca, esprimendo un pensiero comune.

A Barumini si impegnano a non far cessare alcun servizio: «È alla base di tutto», chiosa il sindaco, Michele Zucca. «Pur nelle difficoltà, il paese regge, anche grazie ai posti di lavoro derivanti dalla Fondazione».

Giovani coppie cercansi

Alcuni Comuni mettono in atto strategie per evidenziare i vantaggi della vita in piccole comunità affinché i giovani decidano di farne la propria casa. Collinas , per esempio: «Si fa programmazione urbanistica, si migliora l’offerta culturale, si garantiscono servizi alle imprese per stimolarne la costituzione di nuove, si migliora la viabilità», elenca il sindaco, Francesco Sanna.

A Lunamatrona , annuncia il sindaco, Italo Carruciu, «a breve verrà aperto l’asilo nido. Lavoriamo su progetti per il settore agro-enogastronomico e, assieme al Consorzio turistico “Sa Corona Arrubia”, per favorire il turismo».

Alcuni comuni puntano ad incrementare i servizi per le giovani coppie per incrementare le nascite. «A Furtei – racconta il sindaco, Nicola Cau – interveniamo con un sostegno alla natalità con dei bonus aggiuntivi, poi investendo su edilizia scolastica e potenziando servizi a favore dei minori».

Bambini ed energia

Misure con bonus aggiuntivi alla nascita di mille euro più 500 all’anno fino alla scuola primaria: è la formula messa in campo a Tuili .«Assieme a Setzu e Gesturi – sottolinea il sindaco Andrea Locci – abbiamo istituito il doposcuola gratuito per i bambini della scuola primaria».

Ussaramanna e Villanovaforru puntano sulle comunità energetiche: «Abbiamo incentivi allo sport per i minori, progetti come il Ceas e investimenti nel turismo esperienziale», rimarca spiega Marco Sideri sindaco di Ussaramanna. A qualche chilometro, Genuri venderà case da ristrutturare a un euro. Requisito? Il cambio di residenza. «Si tratta di case donate perché in disuso o acquistate dal Comune e messe in vendita», conclude Branca.

