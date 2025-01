Piccoli ospedali: i sindaci bussano al consiglio regionale 

È attesa per oggi, alle ore 16, l’audizione in commissione Sanità del consiglio regionale, dei sindaci dei piccoli presidi ospedalieri di Lanusei, San Gavino, Muravera, Isili e Sorgono, ragionando sul D.L 40 e le modifiche alla riforma del sistema sanitario.

Per il primo cittadino del capoluogo del Mandrolisai, Franco Zedde: «C’è soddisfazione per un atteso confronto in cui saranno tracciati, insieme ai consiglieri di maggioranza e opposizione, e ai colleghi sindaci, le priorità inderogabili dei nostri ospedali».

Da qui, l’elenco di Zedde, sulle misure urgenti per il futuro dell’ospedale San Camillo: «Porrò all’attenzione della presidente Fundoni - annuncia Zedde - la necessità di potenziare il nostro pronto soccorso, valorizzando l'elisuperficie h24 che a breve nascerà a Sorgono e servirà il centro Sardegna. Puntiamo ad una base 118, moderna e funzionale, da realizzare nell'eliporto, con medici pronti per ogni emergenza».

Non manca l’ulteriore appello a «potenziare il reparto dialisi e studiare delle agevolazioni che favoriscano l’arrivo di specialisti sul territorio, insieme a soluzioni che colmino il caso pediatra». Rilancia Zedde: «Centinaia di bambini barbaricini non hanno ancora uno specialista. È importante che si arrivi almeno ad un ascot pediatrica a tutela dei più piccoli». (g. i. o.)

