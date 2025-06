Piccoli ok, ma il prezzo è giusto? 

Non solo la panchina. Nel Cagliari è un periodo di grandi riflessioni e di grandi scelte anche per quanto riguarda la rosa che Fabio Pisacane o Paolo Vanoli o chi per loro dovrà gestire a partire dal 10 luglio quando inizierà ufficialmente la prossima stagione con il raduno al “Crai Sport Center” di Assemini. Si sta, infatti, avvicinando il momento dei riscatti, che potranno essere effettuati a partire dal 16 giugno e non oltre le quarantott’ore successive. Sono tre i nomi in ballo nel caso del club rossoblù che, proprio in questi giorni, sta valutando, a prescindere dalla decisione sull’allenatore, se esercitare o meno i diritti su Elia Caprile, Michel Adopo e Roberto Piccoli strappati al momento in cui sono stati stipulati i prestiti ai prezzi già fissati con Napoli (per il portiere) e Atalanta (per il centrocampista e per l’attaccante). Improbabile l’en plein. E anche se dovessero rientrare tutti e tre non è escluso che uno possa poi ripartire a stretto giro. Le valutazioni più intense riguardano inevitabilmente la punta bergamasca essendo la più costosa, vale a dire 12 milioni. Il dilemma vien da sé: è il prezzo giusto?, vale i 10 gol segnati in 37 partite?

Possibili scenari

Quasi certo il riscatto di Adopo, che ha convinto in tutto e per tutto al primo vero anno da protagonista in Serie A e i 4 milioni che il Cagliari - presumibilmente - verserà nelle casse della Dea tra una settimana rappresentano un investimento che guarda sia al presente che al futuro. Ha più sfaccettature la questione Caprile che, manco a dirlo, vale molto di più, oggi e in prospettiva, degli 8 milioni stabiliti a gennaio. Un affarone a prescindere, tecnico ed economico. E difficilmente Tommaso Giulini se lo farà sfuggire, per poi valutare se può diventare un oggetto dei desideri e rivenderlo magari a non meno di 15 milioni (sulle sue tracce ci sarebbe addirittura il Milan) o se si può permettere di tenerlo per puntarci forte anche la prossima stagione.

Piccoli-grandi gol

Poi c’è lui, Piccoli, il principe del gol, che in Sardegna ha finalmente trovato l’ambiente ideale e, soprattutto, una fiducia incondizionata per potersi esprimere al meglio e andare in doppia cifra come non gli era mai successo da quando è un giocatore professionista (con le maglie di Atalanta, Spezia, Genoa, Verona, Empoli e Lecce). Dieci gol quasi tutti pesanti e decisivi quindi per la salvezza. Giovane ma non più giovanissimo, spegnerà 25 candeline a gennaio. Ma a far riflettere non è certo l’età, piuttosto il costo dell’operazione, e di conseguenza la stagione ai raggi ics del centravanti. Che ha segnato le reti che ha segnato, sì, ma che ha giocato tanto, sempre dal primo minuto e quasi sempre sino alla fine. Ha saltato solo una partita per squalifica e ha la media di un gol ogni 315 minuti. Nella bilancia ci sono anche i tre assist e il lavoro sporco al servizio della squadra in fase di non possesso. È stata indubbiamente una crescita a 360 gradi per Piccoli. Una crescita da 12 milioni? È quello che si sta chiedendo il Cagliari, che magari potrebbe decidere di non sfruttare il diritto di riscatto e provare a intavolare una nuova trattativa con l’Atalanta per averlo a cifre o formule diverse. Nel caso, bisognerebbe capire che cosa ne penserebbe il nuovo allenatore dei bergamaschi Juric e, allo stesso tempo, quanto mercato potrebbe esserci attorno al bomber che ha dimostrato di poterci stare, eccome, nel calcio che conta, ma ancora deve fare l’ultimo step con un rapporto più proficuo tra occasioni avute e sfruttate. Alla finestra ci sarebbe la Fiorentina, tra le tante.

Ma c’è, soprattutto, il Cagliari che ha la possibilità di decidere in autonomia, sarebbe poi la prima scelta del diretto interessato. Non proprio un dettaglio.

