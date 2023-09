Piccoli musei, visite guidate e regali 

Oggi è la giornata nazionale dei piccoli musei e per l’occasione saranno aperti due “gioielli cittadini”. Si tratta di Contus de arrejolas, in via Lamarmora 67, nel quale sono esposte centinaia di riggiole del quartiere, spesso salvate dalle ruspe. Le pietre calcaree delle pareti, il ginepro del soffitto, le antiche cisterne scavate nella roccia nel 600 a.c. che prima facevano da contorno ad un’attività artigianale, ora proteggono centinaia di mattonelle catalogate ed esposte alle pareti coi loro straordinari disegni e colori.

Aperta anche la Collezione Fontana di bambole e giocattoli antichi, in via Pergolesi 40, che raccoglie pezzi a partire dal 1700 fino ai giorni nostri. La proprietaria, Antonella Fontana, accoglie i visitatori con il racconto della storia e delle storie dei giocattoli che hanno affascinato generazioni lontane nel tempo e nei luoghi. Oggi ci sarà anche un piccolo omaggio per i visitatori. Per prenotare 3474187515.

RIPRODUZIONE RISERVATA