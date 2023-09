Piccoli musei, scrigni da scoprire 

«Sono appassionata delle passioni delle persone. Conosco Mercedes da trent’anni e la sua iniziativa, coraggiosa, è diventata una realtà importante in un quartiere storico, che meriterebbe di essere valorizzato maggiormente». Maria Lenotti, ieri mattina, girava incuriosita tra le circa 900 piastrelle antiche che, con amore, Mercedes Mariotti, 78 anni, ha raccolto nel tempo. Una passione che nel 2014 si è trasformata nel museo Contus de Arrejolas, in via Lamarmora a Cagliari, nel cuore di Castello, ieri aperto ai visitatori in occasione della “VI Giornata nazionale dei Piccoli Musei”.

Un tuffo nella storia

«Ogni piastrella è una miniera di notizie, basta saperle leggere», racconta la 78enne, da sempre innamorata della ceramica. «Qui nel quartiere di Castello - aggiunge - le riggiole si trovavano in molte case e capita che, ogni tanto, arrivi qualcuno che mi regala quelle che un familiare aveva salvato. Delle novecento conservate nel museo la Soprintendenza ne ha catalogato già 126». L’esposizione si trova nel seminterrato del Palazzo Pes (oggi meglio conosciuto come Palazzo Sanna Sulis, che risale al 1650), dove si trovano anche alcune antiche cisterne scavate nel calcare. Nel piccolo museo che racchiude “gioielli” preziosi anche con parecchi secoli di storia alle spalle, sin dal post Medioevo, molte delle quali ancora da studiare. «Le donazioni arrivano da tutta l’Isola», racconta, «ne ho alcune catalane, molte di fattura siciliana e napoletana. Quando hanno dietro il marchio stampato è possibile ricostruire nel dettaglio la loro storia, mentre in altri casi il mistero è ancora tutto da scoprire». Le mattonelle provengono in gran parte dai palazzi del rione Castello che sono stati buttati giù nel corso dei secoli. «In qualche caso sono rimasti dei frammenti, recuperati dai fondi stradali», conclude, «ma in altri sono state salvate e salvaguardate con cura. Ora sono a disposizione di tutti, dal semplice visitatore agli archeologi». Ieri in tanti, incuriositi, sono entrati nel “basso” di via Lamarmora, uscendo dopo la visita arricchiti da un tuffo nella storia e con un ricordo regalato dalla padrona di casa: un piccolo magnete che riproduce una delle mattonelle esposte.

Una collezione da sogno

Il secondo piccolo museo aperto ieri a Cagliari si trova in via Pergolesi e racchiude la Collezione Fontana: centinaia di bambole e giocatoli (dal 1700 al 1950), raccolti in una vita di passione da Antonella Fontana, ex insegnate e restauratrice 77enne, che da sempre raccoglie e conserva “gioielli” provenienti da tutto il Mondo. «Ho ereditato questa passione da un’amica che non c’è più», ricorda, «c’è la bambola di quando ero piccola, talmente fragile che mi veniva data da tenere solo quando ero malata, a quelle che ho raccolto negli anni. Alcune utilizzate nel Ventennio per indottrinare le giovinette, altre preziose risalenti alla Guerra dei Trent’anni che potevano circolare con passaporto diplomatico». Nel piccolo scrigno sono conservati circa 2000 tra bambole e giocattoli di ogni epoca, comprese rarità come la prima edizione di “Pinocchio” di Collodi uscita a puntate alla fine dell’Ottocento. Ma si possono ammirare anche piccoli automi, congegni meccanici e, perfino, macchinine fabbricate dagli stessi bambini africani con la pietra pomice. Uno scrigno dei sogni, visitabile solo su prenotazione e in pochissimi per volta.

