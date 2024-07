Piccoli, la chance da sfruttare: Cagliari, ci sono 

Inviato

Chatillon. Destro e sinistro non fa differenza. La sfrontatezza – moderata – del centravanti è innata. Lui, bergamasco messo ancora ai margini dall’Atalanta, ha deciso che questa occasione deve essere quella buona: «Devo alzare l’asticella». Ovvero, per Roberto Piccoli, fisicità esagerata, gambe impressionanti, potenza e controllo, quella di Cagliari è una chance da non farsi sfuggire: «Sono in una grande società».

L’occasione

«A Lecce mi sono trovato benissimo, ho segnato cinque gol, ma Cagliari è una piazza eccezionale, un club di grande tradizione, direi che non mi resta che fare bene». C’è un filo comune che lega Zortea, Piccoli e chissà, anche Adopo: l’Atalanta li ha sedotti e lasciati per strada, certo, abbandonati mai ma non li ha fatti sentire quasi mai parte del progetto. Però Piccoli non lascia trasparire malessere: «Sì, sono bergamasco, è normale che giocare nell’Atalanta sia una aspirazione, però ora sono a Cagliari e mi sta bene così, sono concentrato sui colori rossoblù».

In prestito

«Sono del 2001, noi giovani dobbiamo crescere, certo, ma andare sempre in prestito non aiuta». E allora perché non pensare di emergere – in un panorama come quello italiano povero di punte di razza – proprio a Cagliari? «Sì, penso di aver fatto bene a dire sì a questo progetto, devo sfruttare l’occasione». Una società che dall’altra parte del mare è vista così: «Un club storico, importante, con giocatori di alto livello. E poi conosco diversi compagni, non solo quelli che arrivano da Bergamo».

I paragoni

Lo hanno accostato a Vieri, perché è forte, fisicamente impressionante, per sinistro e destro che sembrano fucilate. Lui si sente più vicino a Zapata: «Un modello al quale ispirarsi, ma anche Ibrahimovic – sottolinea col sorriso – non è mica male...». La sua posizione ideale? «Gioco punta centrale, anche spalle alle porta, mi piace colpire di testa, ma so anche fare la seconda punta, in appoggio all’attaccante centrale. Deciderà il mister Nicola». A proposito, il gioco che sta predicando il nuovo allenatore è in linea con le qualità tecniche di Piccoli? «Assolutamente, mi piace una squadra che attacca, che ha una bella mentalità offensiva, che crea occasione, è il mio gioco ideale».

La classifica

Conosce bene la Serie A, le diverse formazioni che lotteranno per la salvezza: dove colloca il suo Cagliari? «Come hanno già detto i miei compagni, noi dobbiamo al più presto raggiungere la quota salvezza, poi si vedrà. Il clima dentro la squadra è molto buono, mi trovo benissimo». E fra i ricordi più recenti c’è quella marcatura di Mina in Cagliari-Lecce: «Ricordo un pubblico favoloso. E un difensore che me ne ha fatto di tutti i colori...».

