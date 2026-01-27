Piccoli illude la Fiorentina, Paz la castiga 

Fiorentina 1

Como 3

Fiorentina (4-1-4-1) : Christen- sen; Fortini, Comuzzo (38' st Pongracic), Ranieri, Balbo (21’ st Gosens); Ndour (21’ st’ Fagioli); Harrison, Fabbian, Brescianini, Fazzini (28’ st Solomon); Piccoli (21’ st Gudmundsson). In panchina De Gea, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Braschi, Bonanno, Deli, Sadotti. All. Vanoli.

Como (4-2-3-1) : Butez; Van der Brempt, Ramon, D.Carlos, Moreno; S. Roberto (25’ st Addai), Da Cunha; Kuhn, Caqueret, Rodriguez (25’ st Perrone); Douvikas (29’ pt Paz; 41’ st Morata). In panchina Thornqvist, Vigorito, Kempf, Valle, Baturina, Smolcic, Vojvoda, De Paoli, Pisati. All. Fabregas.

Arbitro : Ayroldi di Molfetta.

Reti : nel pt 7' Piccoli, 20' Sergi Roberto; nel st 14' Nico Paz, 46' Morata.

Firenze. Al Franchi il Como batte in rimonta la Fiorentina (1-3) e nei quarti di Coppa Italia affronterà il Napoli. Al gol iniziale di Piccoli (nel giorno del suo 25° compleanno) hanno risposto Sergi Roberto, Nico Paz e nel recupero Alvaro Morata. Dopo un primo tempo giocato sostanzialmente alla pari, nella ripresa la formazione di Fabregas ha mostrato la maggior qualità tecnica e di gioco.

Ampio turnover per la Fiorentina, che da ieri ha un nuovo presidente, Giuseppe B. Commisso, figlio ed erede di Rocco. Vanoli lancia tre dei nuovi acquisti arrivati dal mercato invernale, Fabbian, Brescianini e Harrison. Torna titolare anche Luca Ranieri in difesa al fianco di Comuzzo. In attacco era atteso il riposo per Piccoli che invece c’è dal primo minuto. Fabregas a centrocampo inserisce Sergi Roberto e Da Cunha. Con Kuhn sulla trequarti, restano in panchina Nico Paz e Baturina. Il greco Douvikas é il riferimento in attacco.

Sette minuti di gioco e la Fiorentina passa in vantaggio: Fabbian mette al centro dell'area un bel pallone che Piccoli di prima devia alla grande in rete sul primo palo. La Fiorentina va vicina al raddoppio ma al 20' il Como pareggia con Sergi Roberto. Al 29' Douvikas (infortunio alla caviglia),è sostituito da Nico Paz che, al 14’ della ripresa, triva la botta vincente, punendo un indeciso Christensen. Il Como prende possesso del campo e nel finale trova la terza rete con Morata, appena entrato per lo stesso Paz. Finsce 1-3: nei quarti il Como è atteso dal Napoli.

