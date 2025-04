Piccoli, il 9° gol è macchiato di giallo 

Il retrogusto amaro del nono gol in campionato, l’undicesimo in una stagione da record cpmpresa la Coppa. Se il Cagliari lascia la Domus gonfio di rabbia, Roberto Piccoli si può almeno godere la gioia personale, per quanto macchiata dalla sconfitta e dal giallo del cartellino rimediato al 34’ della ripresa. L’attaccante bergamasco, infatti, era diffidato e dovrà saltare per squalifica la prossima partita contro una delle tante squadre in cui ha militato, il Verona.

Sarà, tra l’altro, la prima partita del Cagliari senza Piccoli, schierato sempre titolare da Nicola e decisivo non solo con i nove gol segnati contro Como, Parma, Genoa, Verona, Monza, Lazio, Bologna, Inter e Fiorentina appunto. Nel suo score in campionato ci sono anche tre assist e una rete causata. Un impatto straordinario al primo anno in rossoblù. Solo quattro italiani hanno segnato di più, sinora, in Serie A: il capocannoniere del torneo Retegui (con ventitré), il viola Kean assente ieri per motivi familiari (diciassette), Orsolini (dodici) e Lucca (dieci).

Da mesi è ormai nel mirino della Nazionale come ha svelato lo stesso commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti che potrebbe convocarlo a inizio giugno per le gare contro Norvegia e Moldavia valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. E sempre a giugno, il Cagliari dovrebbe esercitare il diritto di riscatto dall’Atalanta per accaparrarsi l’intero cartellino. Il prezzo (12 milioni di euro) è già stato fissato la scorsa estate al momento del prestito. Uno sforzo indubbiamente importante per la società rossoblù, ma il presidente Tommaso Giulini avrebbe già lasciato intendere di volerlo fare. Lo stesso Piccoli sarebbe felice di proseguire la sua avventura nell’Isola, dove ha finalmente dato una svolta alla propria carriera. E ogni gol che segna, spinge lui e il Cagliari verso la stessa direzione. (f.g.)

