PICCOLI: «Ho chiesto a Mina di calciare il rigore» 

È Roberto Piccoli il guastafeste del Genoa, freddo cecchino dal dischetto ha permesso di portare a casa un punto prezioso: «Cerco di fare più gol possibili per la squadra, oggi siamo contenti anche se avremmo potuto fare qualcosa in più ma va bene così». L’attaccante rossoblù svela: «Con Mina, pronto a battere il rigore, abbiamo parlato: gli ho chiesto di farmi tirare perché sentivo che avrei fatto gol, lui mi ha lasciato questa opportunità dando un grandissimo esempio». Poi i complimenti a Luvumbo, tra i migliori in campo, a conferma di un momento di crescita personale importante.

«Siamo due giocatori molto veloci, mi piace stare accanto a lui. Deve continuare su questa strada perché è veramente forte e può solo migliorare e infatti è un punto di riferimento per tutti noi», afferma Piccoli di fronte al compagno angolano, pronto a ricambiare: «Grazie a te per il gol e per il punto importante», prosegue sorridente Luvumbo: «È stata una partita difficile, abbiamo iniziato bene ma non è facile giocare qui a Marassi, è un campo difficile. Noi, però, siamo abituati a gare come queste. Non molliamo mai, lo abbiamo dimostrato e abbiamo trovato la strada giusta».

