Piccoli guardiani dell’ambiente, i bambini puliscono il bosco 

Una giornata dedicata alla cura dell’ambiente, con l’obiettivo di far crescere cittadini più consapevoli e attenti al territorio. Nell’ambito delle attività programmate per il periodo estivo, l’associazione culturale Piccoli Passi, con un team di pedagogiste, educatrici professionali e animatrici, ha organizzato l’iniziativa che, tra giochi e impegno, ha coinvolto i bambini e i ragazzi iscritti al centro estivo di Guspini. Protagonisti anche quest’anno come “piccoli operatori ecologici”, hanno ripulito dai rifiuti il boschetto della Madonnina Maria Ausiliatrice, tra via Picasso e via Alfieri. Marianna Pinna, 46 anni, responsabile del team spiega: «Credo che per i bambini, nativi digitali, creare contesti di socialità tra pari sia di notevole importanza». Da tre anni, spiegano le operatrici, «portiamo avanti progetti come l’educazione stradale e l’educazione ambientale». Il tema del campus di quest’anno è “I 4 elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco”. Da luglio a settembre, il centro è aperto ai ragazzi dai 3 ai 14 anni, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13. I ragazzi delle medie vengono coinvolti con un ruolo attivo di mini-animatori. Con l’Auser vengono organizzati laboratori dove i nonni insegnano giochi antichi, mestieri e tanto altro. Con l’Associazione Infioratori, invece, bambini e ragazzi realizzano ogni anno l’infiorata a tema.

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