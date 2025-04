Piccoli grande formato 

Giusto la settimana scorsa, su richiesta di Radio Tv Serie A, ha stilato la “top 3” dei suoi gol in carriera. Al terzo posto ha messo quello contro la Fiorentina, realizzato il campionato passato con la maglia del Lecce. «È stato un bellissimo colpo di testa». Al secondo, «quello di quest’anno contro il Monza» (sventola di destro dal limite dell’area, straordinario e decisivo). ll primo? «Il prossimo che arriverà». Ed è arrivato pochi giorni dopo, proprio a San Siro, la “scala del calcio” dove Roberto Piccoli, l’altro ieri, si è preso la scena nonostante la sconfitta del Cagliari firmando il provvisorio 2-1 con l’ottava rete personale in una stagione da record. Non aveva segnato mai così tanto l’attaccante bergamasco, che punta ora ad arrivare in doppia cifra. E a chiudere col botto con la prima convocazione in Nazionale per le due gare contro Norvegia e Moldavia valide per le qualificazioni ai Mondiali (già ci era andato vicinissimo a marzo per il doppio impegno di Nations League con la Germania).

Un gol segnato, di testa in avvio di ripresa. Altri due sfiorati - il primo sull’1-0, il secondo nel finale - che avrebbero potuto cambiare il copione del match, come ha precisato Davide Nicola nel post gara. Certo non è stata una serata banale, quella al “Meazza” contro l’Inter, per il capocannoniere rossoblù che ha raggiunto un livello di maturità importante sotto porta e si sta rivelando sempre più prezioso anche in fase di non possesso. «Non si deve accontentare, ci aspettiamo da lui i gol per la salvezza», ha tenuto a sottolineare lo stesso tecnico rossoblù che lo ha da subito messo al centro del progetto e schierato sempre titolare come nessun allenatore aveva mai fatto.

La stessa società ci ha puntato due volte. La prima in estate prendendolo in presto dall’Atalanta. La seconda a gennaio, salvaguardando la sua leadership (e quindi il suo stato d’animo) non comprando un altro centravanti per sostituire Lapadula. La terza - presumibilmente - a fine stagione. Il presidente Giulini è sempre più intenzionato a esercitare il diritto di riscatto versando i 12 milioni fissati dai due club quando è stato definito il trasferimento temporaneo nell’Isola dieci mesi fa. La stessa Dea non si aspettava, probabilmente, un campionato con questi numeri per l’attaccante cresciuto nelle giovanili bergamasche e costretto a girare sette squadre (comprese l’Atalanta e il Cagliari) per svoltare tra i professionisti. Oltre agli otto gol segnati ne ha anche uno provocato nello score in campionato, più due assist e altri due centri in Coppa Italia (realizzati nella prima gara ufficiale, contro la Carrarese). Predestinato rossoblù.

