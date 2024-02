Piccoli geni al lavoro con l’intelligenza artificiale  

Cinque studenti di Maracalagonis che frequentano una quarta e una quinta classe dell’Istituto industriale “Primo Levi” di Quartu sono stati tra i protagonisti delle “Giornate di inclusione dei ragazzi in situazioni di disabilità”, che si è tenuta a Cagliari. Matteo Spanu ha presentato alla platea un cuore artificiale realizzato con l’insegnante Ivan Spano con tanto di playmaker, mini computer e altri accorgimenti con i led blu e rosso per la frequenza cardiaca. Un lavoro ed una iniziativa che ha suscitato non poco interesse, coinvolgendo diversi istituti scolastici sardi.

I ragazzi dell'istituto industriale “Primo Levi”, guidati sempre dal professor Ivan Spano, hanno presentato altri due progetti, realizzati in coerenza con gli obiettivi delle agende europee. Sono stati progettati utilizzando il micro controllore open source Arduino, nato da sviluppatori italiani: si tratta di un prototipo di una serra urbana e di un bidone intelligente che attraverso l'utilizzo della intelligenza artificiale, riconosce i vari materiali. Con Matteo Spanu, hanno fatto questa singolare esperienza, altri quattro studenti di Maracalagonis: Mattia Corona, Gabriele Marini, Giancarlo Marini e Mariano Ghironi .

«Una splendida esperienza – ha detto Matteo Spanu – che ha coinvolto tutti. I progetti sono stati presentati al ministro che ha dimostrato grande interesse sui nostri progetti. Merito di una scuola, come la nostra, che cresce guardando al futuro». (ant. ser.)

