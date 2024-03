Piccoli furti in una scuola Thriller tedesco  così reale e vicino a noi 

Negli infiniti modi che ha di raccontarsi, il cinema di tensione colpisce soprattutto quando lo spettatore s’immedesima pienamente nel realismo delle situazioni esposte. Su questa stessa linea si muove il candidato all’Oscar “La sala professori”, del regista tedesco İlker Çatak, per la prima volta chiamato a gareggiare con un suo titolo in un contesto internazionale di tali proporzioni. In una scuola di licenza media la docente Carla Nowak assiste insieme ai colleghi a una serie di piccoli furti. Dopo alcuni fallimentari interrogatori condotti tra gli studenti, decide di azzardare un esperimento: realizza in segreto un video che riprende in aula i suoi effetti personali, esposti alla mercé di eventuali borseggiatori. Gli indizi portano a una sua collaboratrice, ma pur di fronte a prove evidenti la presunta responsabile nega tutte le accuse. Combattuta dal dubbio e dal pericolo delle ripercussioni, l’insegnate tenta di mantenere il problema all’interno delle mura dell’istituto, ma la situazione degenera al punto da innescare una serie di conseguenze impreviste. In un’esposizione verosimile delle dinamiche potenziali insite nel contesto sociale, il film evidenzia le contraddizioni del sistema laddove il perseguimento del bene può celarsi anche nell’illecito e prevedere tutte le implicazioni diventa impossibile.

La convincente performance di Leonie Benesch carica su di se il proprio dramma con la fermezza e l’ostinazione di chi non può fare altro se non reagire, anche di fronte alla propria impotenza. Un titolo che gode di equilibri sottilissimi, e che riesce a porsi come metro di giudizio nel costruire scenicamente la suspence (g.s.).