piccoli festeggia: doppia cifra 

In doppia cifra nella serata della salvezza. Per la prima volta in carriera Roberto Piccoli raggiunge quota 10 gol in un campionato, raddoppiando i numeri che aveva ottenuto sinora: prima di arrivare a Cagliari non era mai andato oltre 5 reti in un singolo torneo. E il traguardo l’ha raggiunto proprio nella gara più attesa, quella valsa la salvezza aritmetica dei rossoblù. «Se devo essere sincero di gol volevo farne anche di più, però è tanta roba», dice senza volersi sentire già arrivato. «Ora devo andare avanti e migliorare ancora. Sono contento per quanto abbiamo fatto, soprattutto per i miei compagni. E per questo pubblico, che ci ha trascinati sino alla fine».

I numeri

Un gran colpo di testa di Piccoli è valso il 2-0 al 41’, con due minuti di attesa prima di esultare per il check che ha corretto la decisione dell’assistente: sul corner di Zortea la palla non era uscita. Gol che ha messo in discesa una partita che Mina aveva sbloccato, per mettere anche la sua firma sulla vittoria che vale la salvezza con 90’ d’anticipo. «Potevamo raggiungerla molto prima, però il calcio è così», dice Piccoli sull’obiettivo conseguito. «Non sempre tutto va bene, stavolta abbiamo fatto una grandissima partita. Questa squadra può mettere in difficoltà tutte, dalle grandi alle piccole». E ora, con la salvezza in tasca, Piccoli e il Cagliari si dedicheranno anche alla questione riscatto: i rossoblù possono comprarlo dall’Atalanta a 12 milioni, soldi che ha dimostrato di valere.

