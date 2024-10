«Piccoli edifici storici in abbandono» 

Scorci storici poco valorizzati e immobili privati abbandonati all’incuria; queste fra le dinamiche che non consentono al centro storico di Iglesias di effettuare quell’ulteriore salto di qualità invocato dai residenti e da alcuni esponenti del mondo dell’associazionismo.

I luoghi

«Gli esempi più lampanti sull’incuria di alcuni luoghi che attualmente appaiono anonimi ma che invece racchiudono parte della storia d’Iglesias, sono quelli de “La scala del sale” e “Is grifoneddus”», spiega Antonio Carrogu, cerimoniere dell’associazione “Candelieri d’Iglesias”. Situata nel quartiere de “Sa Costera”, nel tardo periodo medievale la “Scala del sale” conduceva i detenuti al carcere del palazzo del capitano della città e sotto di questa erano presenti “Is Grifoneddus”, il punto di approvvigionamento d’acqua per gli abitanti, che arrivava dalle sorgenti oltre le mura. «Prima che il deterioramento e l’incuria facciano il proprio corso - prosegue Carrogu - È opportuno intervenire». Il presidente dei Candelieri d’Iglesias, Guido Borgonovo, apre alla possibilità da parte dell’associazione d’effettuare delle opere di volontariato al fine di preservare e valorizzare alcuni luoghi definiti trascurati: «Abbiamo avuto la possibilità di occuparci dell’apertura ai visitatori della chiesa della Purissima - spiega - e tanti turisti stranieri ci hanno rivelato che alcune bellezze del centro meriterebbero maggiore attenzione. Chiederemo all’amministrazione comunale la possibilità di poterci prendere cura della pulizia di alcuni siti, per poterli preservare al meglio».

Il centro

Per il consigliere d’opposizione di FdI Luigi Biggio, l’attuale governo cittadino poco starebbe facendo per incentivare il ripopolamento del centro storico: «Una Ztl che danneggerà gli abitanti, un multipiano in via Sant’Antonio che sfregia uno degli ingressi storici della città e poca attenzione per la pulizia delle strade e le piazze. Proseguirà il processo di desertificazione».

Negli ultimi anni il cuore della città ha visto la nascita di tante strutture ricettive, ma che presenta tuttavia ancora molti immobili diroccati: «Sono diversi gli edifici abbandonati - dichiara Samuele Fogu, proprietario dell’agenzia immobiliare “Gabetti Iglesias” - anche se, molto lentamente ma in maniera costante, è in essere un processo di “ristrutturazione”. Una soluzione per poter accelerare il fenomeno sarebbe quella d’incoraggiare le ristrutturazioni e incentivare lo smaltimento dei tetti in eternit. Di questi ce ne sono ancora tanti e le banche non concedono i mutui sugli edifici che presentano una copertura con l’amianto». Uno sviluppo sul rinnovamento degli immobili che il primo cittadino Mauro Usai spiega sia stimolato dalla sanzione imposta per l’occupazione del suolo pubblico: «Quando l’area viene transennata a seguito di un intervento di messa in sicurezza, l’occupazione del suolo pubblico è a carico del proprietario. Questo ha permesso che siano in atto degli interventi su edifici che da decenni si trovavano in un completo stato d’abbandono».

