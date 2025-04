Piccoli ecologisti al lavoro sulla spiaggia di Portu Maga 

Le mani dei 102 alunni della materna e secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Arbus per la spiaggia di Portu Maga. Piccoli ecologisti che si sono messi al lavoro su un tratto della Costa Verde con grande convinzione e, sotto la guida degli insegnanti, hanno trascorso due mattinate faticose, ma entusiasmanti, il tanto che è bastato per capire quanto poco ci vuole a sporcare e quanto lavoro è necessario per pulire. «Il finale di un progetto - spiega la coordinatrice Consuelo Cossu - che abbiamo fortemente voluto per dare ai bambini la consapevolezza di certi comportamenti sbagliati. Rispettare l’ambiente, valorizzare iniziative di solidarietà sociale e di utilità collettiva, sono valori che l’attività pratica insegna più di una lezione in classe». Giocando gli alunni hanno raccolto bustoni di rifiuti: al primo posto la plastica, poi pneumatici, vetro, scarpe, lattine e scatolette, pezzi di vetroresina, molte attrezzature da pesca. Determinante è stata la collaborazione di Comune, Protezione civile, Ceas Ingurtosu, Teknoservice che gestisce la raccolta dei rifiuti. «Ringraziamo la scuola - dice l’assessore all’ambiente Simone Murtas - per l’attività educativa e di sensibilizzazione sulla sostenibilità e tutela dell’ambiente attraverso un’esperienza diretta nel nostro territorio». ( s. r. )

