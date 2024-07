Piccoli e Zortea sempre più vicini Viola, firma in vista 

L'occhio al campo, l'orecchio costantemente attaccato al cellulare. Il ds del Cagliari Nereo Bonato se l'è messo come obiettivo, aggiungere al più presto alla rosa di Davide Nicola gli atalantini Nadir Zortea e Roberto Piccoli, ma anche quello di riportare all'ovile Nicolas Viola, che da Cagliari e dal Cagliari non è realmente mai andato via.

Filo diretto

Il destino di Zortea e Piccoli, in casa Dea, è già stato scritto, come confermato dalla mancata convocazione dei due per il ritiro precampionato. E tutte le strade portano a Cagliari. L'esterno, scelto per sostituire Nandez, ha sentito suonare le sirene del Torino, ma i granata non hanno mai affondato il colpo, a differenza dei rossoblù, pronti a mettere sul tavolo 5 milioni per l'acquisto a titolo definitivo. E a questo punto l'ultimo dettaglio sembra essere legato alla durata del contratto. Strada spianata anche per Piccoli, che dopo la stagione in prestito a Lecce punta a giocare con ancora più continuità in Sardegna. Per lui si va verso il prestito a un milione con diritto di riscatto già fissato a 12 milioni.

Viola sì

E sono dettagli quelli che ancora rimandano la firma del rinnovo contrattuale di Viola. Che attende la chiamata definitiva per allungare la sua permanenza in rossoblù e mettersi a disposizione di Nicola. Sicuro il contratto fino al 2025, si lavora all'opzione per la stagione successiva.

Tentazioni

Tra i giocatori sotto osservazione di Nicola c'è Davide Veroli, rientrato in Sardegna dopo la stagione in prestito a Catanzaro. Probabile che venga mandato ancora in B per un'altra stagione in prestito, visto che nel suo ruolo è chiuso da Luperto e da Obert, atteso nel ritiro in Val d'Aosta. Le richieste non mancano, con particolare attenzione da parte della Sampdoria.

E Gaetano?

Se il Cagliari punta a chiudere la prima fase del mercato con gli arrivi di Zortea e Piccoli e il ritorno di Viola, il ds Bonato continua a mantenere i contatti col Napoli per Gianluca Gaetano. Il giocatore spera di convincere Conte a restare all'ombra del Vesuvio, ma ha già fatto sapere che, in caso di partenza, accetterebbe solo il ritorno in rossoblù per dare continuità a quanto fatto nella seconda parte della scorsa stagione.

E resta in sospeso anche la posizione di Lapadula, ancora in vacanza dopo le fatiche in Copa America. Nicola attende di incontrarlo in Val d'Aosta, ma l'italo-peruviano continua ad avere proposte dalla Serie B, col Pisa di Pippo Inzaghi in prima fila.

