Piccoli, è una sfida al passato. E al futuro 

A Lecce ha lasciato un pezzo di cuore, cinque gol e tanti rimpianti. Quando Roberto Piccoli ha rotto con l’Empoli, proprio in chiusura di mercato, per trasferirsi in Salento, pensava davvero che quella potesse essere molto più di una tappa di passaggio. L’accoglienza calorosa al suo arrivo, gli umori e i sapori della città, i tifosi, i compagni. Sentiva stima e affetto attorno a sé, a fine stagione non è stato, però, riscattato dall’Atalanta. E quando poi, due mesi dopo, ha ricominciato dal Cagliari con Nicola ha capito che cosa significhi realmente sentire la fiducia dell’allenatore e della società. Non a caso è sempre partito titolare in queste prime venti giornate realizzando gli stessi gol che aveva collezionato in un intero campionato in giallorosso. All’andata allo stadio Via del Mare ha probabilmente pagato l’emozione, l’andamento del match poi non lo ha certo agevolato. Stavolta è diverso, domenica affronta l’ex squadra nel suo nuovo regno, la Domus, in uno scontro diretto diventato, tra l’altro, fondamentale per la classifica, nel frattempo. I numeri già lo premiano, vuole, però, dimostrare sul campo quanto vale e quanto è cresciuto da quando è nell’Isola.

Una sentenza

Cinque gol appunto, contro Como, Parma, Genoa, Verona e Monza. Tutti pesantissimi. Piccoli è una sentenza: ogni volta che segna, il Cagliari conquista punti. Anche se il contributo del 23enne bergamasco (ventiquattro candeline le spegnerà tra dieci giorni) non è solo in fase realizzativa. È un attaccante a trecentosessanta gradi, spesso fa reparto da solo. In pressione continua sui portatori di palla avversari. I palloni poi li pulisce, li protegge. Prende tante botte e altrettante ne dà. Si porta dietro almeno uno-due difensori alla volta creando così spazi e occasioni per i compagni. Nonostante sia alto un metro e novanta, è particolarmente abile nello stretto, oltre a sfruttare la forza esplosiva a campo aperto. Unico nel suo genere anche dal punto di vista fisico nella rosa rossoblù, Nicola stravede per lui e lo farebbe giocare anche con una gamba sola.

Il diritto di riscatto

Il suo spirito di sacrificio ha conquistato tutti nello spogliatoio del Cagliari sin dai primi allenamenti in Val d’Aosta nel ritiro precampionato. Avendo la passione per il ciclismo (come il compagno Zortea, l’ha ereditata dal padre) la fatica non la teme, la prende di petto. Paradossalmente, si esalta nelle salite più ripide, nello sport come nella vita. I suoi punti di riferimento sono Mandzukic e Zapata, e come loro ha l’ossessione del gol ma allo stesso tempo gli piace mettersi al servizio della squadra. Si sta pian piano ritagliando la sua leadership all’interno del gruppo. Insomma, questa in rossoblù potrebbe essere davvero una tappa di svolta per la sua carriera. E infatti il Cagliari sta valutando - seriamente - la possibilità di riscattarlo a giugno versando all’Atalanta i 10 milioni fissati al momento del prestito.

Pomeriggio surreale

Intanto c’è Cagliari-Lecce, non una gara qualunque per Piccoli. La scorsa stagione la giocò con la maglia giallorossa e fu un pomeriggio surreale per lui. Non riuscì a reggere la “pressione” di Mina, al punto che l’allenatore Gotti fu costretto a sostituirlo nell’intervallo. Ora, però, gioca con lui. E, soprattutto, segna per lui.

RIPRODUZIONE RISERVATA