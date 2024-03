Piccoli crolli, ripristini immediati 

«Basta con l’immagine di un paese bombardato: d’ora in avanti quando crollerà un cornicione o un pezzo di intonaco di una casa, il proprietario non potrò limitarsi a semplici interventi di rattoppo, ma dovrà rifare la facciata». Il sindaco di Arbus, Paolo Salis, dopo la caduta dell’ennesimo cornicione avvenuta nei giorni scorsi, stavolta nella centralissima via Mentana, passa alle maniere forti: «Non sarà più solo questione di messa in sicurezza, ma anche di decoro urbano: un’ordinanza obbligherà il proprietario al ripristino di tutta la parte dell’edificio danneggiata».

Case disabitate

Con l’arrivo della pioggia, nel centro abitato si è ripresentato un problema vecchio ormai da almeno 20 anni: balconi che cadono a pezzi, l’intonaco che viene giù all’improvviso, muri di case disabitate che crollano, cornicioni che finiscono sul marciapiede, pericolosamente, com’è accaduto la settimana scorsa. «In passato -ricorda Salis- il Comune ha cercato di scoraggiare i proprietari delle abitazioni, per la maggior parte disabitate, emanando ordinanze per eseguire i lavori e pagare l’occupazione del suolo pubblico dopo sei giorni dall’accaduto».

I risultati sperati non sono arrivati: alcune zone restano imprigionate dalle transenne. «Dispiace – aggiunge Salis - sentire le lamentele dei cittadini e dei turisti che portano via il ricordo di una cittadina bombardata, come mi fanno notare. Questo succede quando si eseguono i lavori solo nella parte pericolante. Con la nuova ordinanza c’è l’obbligo di pagare le opere realizzate dal Comune, nel caso non si dovesse intervenire nei tempi stabiliti che variano in base al progetto».

L’incuria

In tutto sono una ventina le case con muri e balconi a rischio crollo, quattro solo nelle vie Repubblica, Costituzione e Libertà. Oltre il 40 per cento supera i 70 anni di età e questo li rende fragili, anche perché tante sono abbandonate da tempo. Dal centro alla periferia, alcune sono transennate, : diversi i cornicioni che cadono a pezzi, come quelli nelle vie Porrino, Senatore Garau, Cavuor, Turati, Mazzini. Fra il degrado, anche edifici pubblici, l’ex scuola di avviamento e lo storico Municipio di piazza Immacolata.

Le accuse

Dalla minoranza, Agostino Pilia, punta il dito contro tanta trascuratezza e rinnova l’invito alla Giunta a intervenire al più presto: «Non basta emettere ordinanze, le stesse vanno poi fatte rispettare. E questo spesso non accade. Sufficiente un giro nel centro abitato ed eccolo il percorso ad ostacoli: le transenne sui marciapiedi costringono il pedone a girare l’ostacolo camminando sulla carreggiata. È questione di sicurezza, ma anche di decoro di un paese turistico. Il patrimonio privato della cittadina mineraria, con 47 chilometri di litorale, merita attenzione, monitoraggio costante e interventi di adeguamento».