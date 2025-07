Piccoli Comuni sulla via della salvezza 

L’Ogliastra è terra di longevità e pure l’epicentro di una tendenza generale alla denatalità. Qui si fanno sempre meno figli, i giovani prendono la valigia ed emigrano. Gli indici di vecchiaia e povertà sono più alti di qualche decina di punti rispetto alla media nazionale. Da queste parti il fenomeno spopolamento è allarmante: maglia nera per tasso di fecondità e una disarmante riduzione della popolazione.

Nel 2070 l’Ogliastra, che perde 600 residenti all’anno, avrà 35 mila abitanti. Diciottomila in meno rispetto agli attuali 53.226 (dati aggiornati al 31 dicembre 2024). Una soglia già di per sé decurtata di 2.791 unità dal 2016. Per i sindaci, soprattutto dei paesi dell’interno, arginare l’emorragia demografica è un appuntamento quasi al buio.

I progetti

Triei (sei nati e 16 morti nel 2024) si adagia su una collina dove si coltivano sogni e speranze. Da qui tanti giovani partono in cerca di fortuna. Ma qualcuno, come racconta la sindaca Anna Assunta Chironi, fa pure il percorso inverso incentivato dalle politiche comunali.

«Il modello è Mullò, dove insisteva una struttura dismessa su cui abbiamo investito e alcuni nostri giovani sono rientrati da esperienze all’estero rilevandola in gestione. Hanno aperto un ristorante, facendo un ragionamento opposto rispetto ad altri ragazzi che sono partiti. Confidiamo possano fare da apripista. I valori identitari della nostra comunità sono forti e molti rientrerebbero volentieri», sottolinea la prima cittadina.

Vietato parlare di ricetta anti-spopolamento. «Sarebbe bello averla, ma il punto non è che i giovani vanno via, è che ce ne sono sempre meno. Però siamo fiduciosi, anche perché - aggiunge la sindaca - entro fine anno completeremo l’albergo diffuso di Serra ’e Pinna che ci auguriamo possa essere un volano per l’economia diretta e per l’indotto».

Legami identitari

A Jerzu, dove nel 2024 sono nati venti bimbi e sono morte 33 persone, il sindaco apre una riflessione.

«È il problema che avvertiamo di più. Un centro che mantiene i suoi servizi rimane appetibile e offre una buona qualità della vita. Qui - spiega Carlo Lai - abbiamo fatto di tutto per salvaguardarli e mi riferisco all’autonomia scolastica, anzi siamo diventati un istituto globale, alla casa della salute su cui c’è un investimento di 2 milioni di euro. La promozione del territorio è fondamentale. Qui ci sono un’ospitalità diffusa, con i numeri della ricettività confortanti, e una cittadinanza attiva che coinvolge anche i giovani».

Christian Loddo, sindaco di Talana (due nati e 21 morti nel 2024), mette l’accento sull’identità.

«Lo spopolamento dice - si contrasta seguendo tre principi che devono procedere di pari passo: legare le attività produttive al territorio, ⁠mantenere le attività ancorate alla tradizione e ⁠vivere con orgoglio la propria cultura e la propria identità. Siamo sardi, non woke».

RIPRODUZIONE RISERVATA