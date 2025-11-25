VaiOnline
Emergenza.
26 novembre 2025 alle 00:19

Piccoli Comuni, fuga dagli uffici 

Dipendenti verso Regione, Provincia e Asl. «Siamo in difficoltà» 

Meglio in Regione, ma sono ben accette Provincia e Asl. In tanti piccoli Comuni dell’Oristanese i dipendenti sono alla ricerca di altri posti dove gli stipendi sono più alti e i carichi di lavoro e responsabilità forse inferiori. Un’emigrazione in crescita che preoccupa i sindaci: gli uffici sono sempre più deserti e per i cittadini l'erogazione dei servizi inizia a diventare più difficile.

«Chiedo scusa»

Il sindaco di Siamanna , pochi giorni fa ha utilizzato la sua pagina Facebook per chiedere ai cittadini comprensione, pazienza e collaborazione nel caso in cui si dovessero verificare ritardi a causa delle recenti dimissioni di alcuni dipendenti nei settori amministrativi e demografici. «Hanno vinto concorsi altrove, ecco perché stiamo vivendo questo problema - spiega Franco Vellio Melas - Purtroppo il Comune prima dei quattro mesi non può procedere con le assunzioni ma per evitare grossi disagi abbiamo pensato di inserire persone part time a tempo determinato. Speriamo bene».

La fuga
A Baratili la responsabile amministrativa ha preferito, dopo diversi anni, provare una nuova esperienza in Provincia: «Lecito, che sia chiaro - spiega il vicesindaco, Giannantonio Madau - Nel nostro Comune ora prende servizio per sole sei ore a settimana, quindi ci siamo dovuti organizzare. Rispetto agli Enti locali gli stipendi sono più alti e le mansioni inferiori». Il sindaco di Zeddiani , Claudio Pinna: «Da noi recentemente una dipendente ha manifestato il desiderio di poter fare un'esperienza in un altro Ente, una sorta di prova per capire poi se tornare da noi o meno. Ci sta anche questo». «I dipendenti cerco di temermeli stretti, alla luce delle tante proposte più appetibili - spiega il sindaco di Bauladu , Ignazio Zara - L’ultimo ci ha abbandonato due anni fa». A Milis lo scorso anno è andato via il responsabile dell’Ufficio tecnico, «quindi ci siamo messi al lavoro per riavere la stessa figura», spiega la sindaca, Monica Ortu.

Il caso Simaxis
Il sindaco di Simaxis , Giacomo Obinu, ha la sua teoria: «Io non mi sento più intelligente dei miei colleghi, ma forse più lungimirante. Se ai responsabili di servizio viene riconosciuto il massimo incentivo, e cioè circa 18mila euro all’anno, nessuno va via. Nei Comuni sotto i 5mila abitanti decide il sindaco ma non tutti i colleghi la pensano come me».

