Piccoli: «Cercherò di ripetermi col Parma» 

Per la prima volta, un gol di Roberto Piccoli non ha portato punti al Cagliari. Le sue reti, 6 in Serie A più quella in Coppa Italia alla Carrarese nell’esordio in rossoblù, erano sempre valse una vittoria (3 delle 5 della squadra di Nicola in campionato) o un pareggio (2). Invece il suo gran colpo di testa, sul corner di Viola, ha soltanto illuso: il pari è durato dal 55’, momento del suo gol, fino al 64’ quando ha segnato Castellanos. «Dispiace aver perso su un errore stupido di gruppo: lì dobbiamo migliorare», la sua analisi sulla disattenzione costata il definitivo 1-2. «Non posso essere troppo contento per il gol, secondo me meritavamo il pareggio o anche qualcosa in più. La salvezza per noi è fondamentale: vogliamo arrivarci il prima possibile».

Primato

Ieri Piccoli ha raggiunto il suo record di gol in un singolo campionato: è salito a 6, meglio dei 5 nel 2020-2021 con lo Spezia (primo anno in Serie A) e della scorsa stagione a Lecce. «Potevo averne un paio in più, però sono contento dei numeri e continuo a lavorare per la squadra. Sto crescendo molto e non mi metto obiettivi a livello realizzativo, cerco di dare il mio contributo partita dopo partita». È soltanto il secondo di testa, dopo quello al Como ad agosto: «È un mio pezzo forte ed è per questo che lo stavo cercando da tempo, sapevo da una situazione precedente che la palla sarebbe arrivata lì e ho saltato bene dopo aver aspettato», il suo racconto. Con un augurio: «Cercherò di rifarlo col Parma».

RIPRODUZIONE RISERVATA