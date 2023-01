Piccoli “Capitani Coraggiosi”,  siete pronti a solcare nuovi mari? 

L’immaginazione è una delle chiavi di lettura più preziose della realtà. È il mezzo che consente di andare oltre e di proiettarsi verso nuovi orizzonti. Orizzonti verso cui guarda “Capitani Coraggiosi”, la rassegna dedicata ai bambini e alle loro famiglie che si terrà dall’8 gennaio, domenica, al 26 febbraio al Teatro Si ‘e Boi di Selargius, organizzata dal Cada Die Teatro con la direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi. Una rassegna per la quarta edizione consecutiva a Selargius, che per 8 domeniche sarà il fulcro non solo di spettacoli brillanti ma anche di mostre, gustose merende, giochi di vario tipo e laboratori significativi. Perché significativi? Perché in grado di divertire e al contempo educare, offrendo ai più piccoli e agli adulti l’occasione di apprezzare e cogliere le sfumature.

Al lavoro!

Laboratori come “In sella ad una canna” dei Cemea che aprirà la rassegna l’8 gennaio, dedicato alla costruzione di cavallini di canna tra i principali giocattoli di tradizione popolare. Laboratori che mostrano quanto la tenacia e la perseveranza siano virtù da coltivare per realizzare i propri sogni come nel caso di “Storie Ribelli” curato da Lara Farci, Mauro Mou e Francesca Pani in cui si analizzano le figure di due donne che della determinazione hanno fatto marchio di fabbrica: Margherita Hack e Alfonsina Strada.

Il cartellone

Il primo spettacolo, sempre l’8, che aprirà il sipario del Si e’ Boi sarà “Più veloce di un raglio”, una produzione di Cada Die Teatro mentre uno degli istanti più attesi è la messa in scena, il 29, di “Atlantide” una coproduzione ad opera di Cada Die Teatro e La Baracca con regia di Bruno Cappagli e Mauro Mou. «Atlantide è una meta che ciascuno di noi ha dentro», le parole di Mauro Mou, «è un mondo fatto di sogni sospesi. Ricercare Atlantide significa tenere viva la speranza». Febbraio verrà invece inaugurato il 5 con “Solitarium” produzione del Teatro Distinto di Alessandria in cui si fa luce sull'importanza della condivisione e della naturalezza, linee guida da seguire per vincere la timidezza. Tra le novità, il 12 febbraio, spicca il “Gufo Rosmarino nel mondo di Amarilla”, nuovo capitolo della saga di Giancarlo Biffi dove il vivace pennuto si confronterà con l’universo delle piante. L’atto conclusivo sarà, il 26, all’insegna del laboratorio “Mamma, Papà…posso andare a scuola da sola?” rivolto ai genitori e ai propri figli con focus sulla conquista delle piccole autonomie e dello spettacolo “Mattia e il nonno” vincitore nel 2020 del Premio Eolo. Tra le ricorrenze da segnalare, risaltano i dieci anni del progetto “Teatro in ospedale” nato dall’incontro con il maestro Andrea Serra e il sostegno di strutture ospedaliere come il Microcitemico e il Brotzu.