Piccoli campioni paladini dell’Avis 

Il Monterra calcio riparte dai giovani, pulcini ed esordienti che rappresentano il futuro dello sport a Santu Lussurgiu. E scendono in campo con una maglia “marchiata” Avis. Uno sponsor d’eccezione con l’obiettivo di diffondere la cultura delle donazioni di sangue in un’isola che ne ha tremendamente bisogno.

Il messaggio

Un’iniziativa benefica e lodevole per la storica compagine calcistica, attiva dal 1977 e con un passato glorioso. «Siamo riusciti a iscrivere le squadre dei giovanissimi e dare ai ragazzi un bel completino con l’importante sponsor Avis, sezione di Santu Lussurgiu, per sensibilizzare alle donazioni di sangue, di cui la nostra popolazione ha sempre necessità», spiega il dirigente Simone Riggio.

«Siamo lieti di sponsorizzare la maglia del Monterra, così da poter accrescere l'attenzione sul tema della donazione del sangue tramite uno sport molto seguito. L'iniziativa è volta a sensibilizzare le persone, in particolare i giovani, a donare il sangue, gesto altruistico che cura e dona la vita. Abbiamo gettato le basi di questa partnership e siamo convinti di rinnovarla anche per gli anni a venire», spiega Marianna Enna, presidente della sezione Avis di Santu Lussurgiu, che conta su una quarantina di donatori fissi.

In campo

Il Monterra già da un po’ d’anni non schiera la prima squadra ma sta costruendo il proprio futuro con 30 giovanissimi che già disputano i campionati delle loro categorie.

I giovani calciatori sono il frutto della collaborazione tra il Monterra e la società “Piccoli Amici” di Giuliano Mura che, con i colleghi allenatori Mauro Ardu e Giovanni Soru, li avvicina al calcio già dall'età dell’asilo per poi prepararli a esordire nelle giovanili del Monterra quando raggiungono i 9-10 anni.

Il nuovo campo

Giovani promesse però costretti ancora a giocare in trasferta tutte le domeniche, in attesa che i lavori di sistemazione del nuovo manto in erba sintetica sul terreno di gioco de su Murischeddu vengano conclusi. Sono in dirittura d’arrivo e presto i calciatori lussurgesi potranno calcare il nuovissimo prato e giocare finalmente in casa.

«Ripartiamo dai giovani in attesa della conclusione dei lavori del campo e della maturità dei nostri giovani per poterli schierare fra qualche anno nella squadra maggiore a 11 giocatori, e competere quindi nei campionati regionali. In questi anni molti dei nostri ragazzi hanno fatto esperienza in altre scuole calcio e fremono dalla voglia di cimentarsi nel campionato dei grandi nel nuovo campo», spiegano il presidente Nanni Soru e il vice Gerolamo Pinna.

